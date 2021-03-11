После 4 дней поисков на Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. В Черном море затонуло судно "Волго Балт 179", на борту которого были украинцы. СНБО провел очередное заседание. Минюст просит суд запретить "Партию Шария". Активист Сергей Стерненко написал из одесского СИЗО новое письмо. Такими были главные новости 11 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Трагедия на Херсонщине

Правоохранители в Херсонской области нашла мертвой 7-летнюю Марию Борисову, которую искали еще с 7 марта. Последний раз живой девочку видели неподалеку автобусной остановки.

Важно Родных пропавшей 7-летней девочки на Херсонщине проверяют на детекторе лжи

Все, что известно о гибели ребенка

7-летняя Мария исчезла 7 марта. Ребенок вышел из дома примерно 17:30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что ее во дворе уже нет. Сначала девочку искали родители, а затем присоединилась полиция и волонтеры.

Друзья девочки рассказали, что она хотела встретить отца с работы . В последний раз девочку видели рядом с автобусной остановкой.

. В последний раз девочку видели рядом с автобусной остановкой. Полицейские нашли тело девочки 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений неподалеку с ее домом.

Правоохранители расследуют 3 основные версии трагедии: ребенок мог сам уйти из дома, попасть в руки злоумышленника, ее могли похитить с автобусной остановки. Сейчас полицейские устанавливают лицо, причастное к убийству Марии Борисовой.

В полиции сообщили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.



Место трагедии на Херсонщине / Фото Нацполиции



На Херсонщине обнаружили тело 7-летней девушки / Фото Нацполиции

Крушение судна возле Румынии

В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179" с моряками. В МИД подтвердили, что на борту судна находились 13 украинцев, из них 12 мужчин и одна женщина.

​Актуально В Черном море затонуло судно с украинскими моряками: есть погибшие

Что известно о судне

Судно "Волго Балт 179" вышло из Ростова-на-Дону еще 6 марта. Оно направлялось в румынский порт Констанца.

Известно, что судно затонуло 11 марта. В результате аварии погибли 2 человека, еще 1 – ищут.

Общая грузоподъемность судна составляла 3 500 тонн, а длина – 114 метров. Его построили в 1973 году.

В Черном море затонуло судно с украинцами: смотрите видео

Итоги заседания СНБО

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта провел очередное заседание. Во время него затронули ряд важных вопросов.

О чем говорили на заседании СНБО

О продлении санкций . Украина продлила санкции против двух российских банков еще на 3 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что эти банки были под санкциями еще с 2019 года.

. Украина продлила санкции против двух российских банков еще на 3 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что эти банки были под санкциями еще с 2019 года. О борьбе с российской пропагандой . В Украине появится Центр противодействия дезинформации. Он начнет работу уже с 16 марта.

. В Украине появится Центр противодействия дезинформации. Он начнет работу уже с 16 марта. О национализации. "Мотор Сич" планируют национализировать . Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время. Также национализировать могут компанию "Донецкоблгаз". Это может произойти после проведения ряда проверок.

. Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время. Также национализировать могут компанию "Донецкоблгаз". Это может произойти после проведения ряда проверок. О новых уголовных делах. Секретарь СНБО заявил, что СБУ возьмется за расследование "Харьковских соглашений". Против 286 депутатов, которые их ратифицировали, могут открыть дела о госизмене.

Актуально Ахметов, Палица и Литвин: что известно о 236 депутатах, которых могут обвинить в госизмене

В то же время Алексей Данилов отметил, что Совет нацбезопасности и обороны планирует продолжать практику введения санкций против физических и юридических лиц. Следовательно, уже на следующем заседании члены СНБО рассмотрят новый пакет санкций.

Интересно! Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил новыми санкциями нечестным политикам с миллиардными состояниями. Он подчеркнул, что власть вернет украинскому народу все, что у него украли с 1991 года.

В Украине хотят запретить "Партию Шария"

Окружной административный суд Киева открыл производство против "Партии Шария". Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года. Иск подало Министерство юстиции.

Что известно о "Партии Шария": кратко

По документам "Партия Шария" использует фамилию жителя Днепра Виктора Шария, а не пророссийского блогера Анатолия Шария. Днепрянин согласился "отдать" свою фамилию за 500 долларов.

В октябре 2020 года мужчина подал иск в суд с требованием запретить "Партию Шария". Виктор Шарий отметил, что "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". Однако уже в декабре он отказался от каких-либо претензий.

Минюст также просит суд истребовать у СБУ выводы о противоправной деятельности партии пророссийского блогера.

Заметим, что Служба безопасности Украины объявила пророссийского блогера Анатолия Шария в государственный розыск. Сам Шарий должен был прийти на допрос 22 февраля в СБУ, однако вместо него появились только его защитники, 25 февраля блогер снова не пришел на допрос.

Письмо Сергея Стерненко

Активист Сергей Стерненко написал еще одно письмо из одесского СИЗО. В нем он рассказал, почему содержание под стражей является незаконным.

Что написал Стерненко

О незаконном удерживании . Сергей Стерненко подчеркнул, что содержание под стражей является незаконным.

удерживании Сергей Стерненко подчеркнул, что содержание под стражей является незаконным. О давлении на Руслана Демчука. Активист рассказал, что к другому обвиняемому по этому делу приходили полицейские. Они заставляли лгать и давать против Стерненко показания. По мнению активиста, это прямое доказательство давления со стороны Авакова.

Активист рассказал, что к другому обвиняемому по этому делу приходили полицейские. Они заставляли лгать и давать против Стерненко показания. По мнению активиста, это прямое доказательство давления со стороны Авакова. Об интересе со стороны Медведчука . Несомненно, написал Стерненко, у Медведчука есть интерес в его деле. В качестве аргумента Стерненко приводит то, что на "медвечуковских" каналах его с 2019 года регулярно "просят посадить". Более того, депутаты от ОПЗЖ делали то же и в Верховной Раде.

. Несомненно, написал Стерненко, у Медведчука есть интерес в его деле. В качестве аргумента Стерненко приводит то, что на "медвечуковских" каналах его с 2019 года регулярно "просят посадить". Более того, депутаты от ОПЗЖ делали то же и в Верховной Раде. О новых заключенных. Стерненко убежден, если дать системе победить сейчас, то уже совсем скоро в тюрьмах окажутся тысячи. А именно этого хотят "коррумпированные черти" и российские оккупанты. Однако он просит украинцев не сдаваться и бороться в дальнейшем за свои права.

Письма Стерненка из СИЗО

В первом письме из СИЗО Стерненко написал, что с ним все в порядке. Настолько хорошо, насколько это возможно в тех условиях. Он отметил, что условия в изоляторе обычные, без привилегий.

Во втором письме Стерненко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и украинцам, которые выходили на протесты из-за приговора активисту. У первого он "извинился" за то что назвал словом из трех букв в суде, а вторых – поблагодарил за поддержку.



Что известно о деле Стерненко / Инфографика 24 канала