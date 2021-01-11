Президент Владимир Зеленский поручил правительству решить проблему тарифов на газ. На Донбассе впервые в 2021 году погиб украинский защитник. Партию "Голос" лишили госфинансирования. В США начали процесс импичмента президента Дональда Трампа. Штаты наложили санкции на украинцев из окружения нардепа Андрея Деркача. Такими были главные новости 11 января.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Актуально Газ, вода, свет: как изменились тарифы в течение 2020 года

Зеленский поручил решить проблему тарифов на газ

В украинских городах уже второй день продолжаются протесты против повышения цен на газ. Из-за этого Зеленский провел энергетическое совещание. В нем приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко и др.

Каковы результаты совещания

Отметили, что в правительстве готовят решение, чтобы выстроить баланс на энергетическом рынке.

Витренко поделился предварительным планом по снижению тарифов на газ и установлению справедливой цены.

Важно! Чтобы решить проблему тарифов, в "Слуге народа" пообещали наработать и обнародовать план антикризисных мер. Кроме того, фракция хочет встретиться со Шмыгалем.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Такие изменения принял тарифный регулятор.

Поэтому 10 января в Полтаве, Николаеве, Харькове люди вышли на протест.

11 января митинг поддержали жители Черновцов, Ивано-Франковска, Львова и других городов.



Протест в Черновцах / Фото Патрульной полиции



Митинг в Ивано-Франковске / Фото "Суспільного"

Первая смерть на Донбассе в 2021 году

На Донбассе впервые в 2021 году погиб украинский военный. Боевики смертельно ранили воина под Песками. Пока его имя не обнародовали, обстоятельства смерти тоже неизвестны.

Украина уже направила ноту наблюдателям ОБСЕ.

Сколько военных погибли на Донбассе в 2020 году

В течение 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 75 украинских защитников. Среди них также были небоевые потери.

Однако львиная доля военных отдали свои жизни, потому что пророссийские боевики игнорировали договоренность о прекращении огня, которая действует с 27 июля.

НАЗК перекрыло государственное финансирования "Голоса"

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что политсила осталась без государственного финансирования. Политик расценила это как политическое давление и обвинила НАПК. По словам Рудык, "Голос" – неолигархический проект, поэтому партия нуждается в финансировании, чтобы в дальнейшем оставаться независимой.

Почему "Голос" лишили финансирования

В партии предположили, что вероятными причинами могут быть претензии по:

оформление сделок и актов выполненных работ у подрядчиков;

оплаты аренды за офисы 3 территориальных организаций.

Что известно о государственном финансировании партий

Госфинансирование предусмотрено законом "О политических партиях в Украине".

В 2020 году НАПК распределило деньги между 5 партиями политсилами: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Конгресс США начал процесс импичмента Трампа

Демократы обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа. Президента обвинили в подстрекательстве к мятежу. Кроме того, в тексе отметили, что Трамп остается угрозой для демократии и национальной безопасности США.

Голосование за резолюцию может состояться 13 – 14 января. Если же импичмент таки объявят, то Трамп больше не сможет баллотироваться на пост президента Штатов.

Почему Трампу хотят объявить импичмент

Дело в том, что 6 января протест сторонников Трампа в Вашингтоне перерос в настоящие беспорядки. Это произошло именно тогда, когда Конгресс должен был официально объявить победителя выборов Джо Байдена президентом.

Люди ворвались в дом Капитолия и сорвали заседание. В результате погибли 5 человек.

Политики обвинили Трампа в столкновениях, ведь он не признал свое поражение.

Страницы республиканца в соцсетях заблокировали.

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Беспорядки в США / инфографика 24 канала

Важно Россия может быть причастна к штурму Капитолия США, – СМИ

США ввели санкции против окружения Деркача: среди них – Дубинский и Онищенко

США ввели санкции против украинцев, которые могли быть причастны к вмешательству в президентские выборы Штатов. В частности, против тех, кто имел отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу.

В США подчеркнули, что российские дезинформационные кампании, направленные на американцев, являются угрозой для демократии.

Против кого ввели санкции

Александр Дубинский – нардеп от "Слуги народа",

– нардеп от "Слуги народа", Дмитрий Ковальчук – помощник Деркача,

– помощник Деркача, Константин Кулик – бывший прокурор,

– бывший прокурор, Александр Онищенко – беглый экс-нардеп,

– беглый экс-нардеп, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель – их также связывают с Деркачом.

Кроме того, санкции наложили на некоторые информационные ресурсы Украины, связанные с Деркачом и окружением:

"Эра-Медиа",

Only News,

NabuLeaks,

"Скептик".

Обратите внимание! Против самого Деркача США ввели санкции еще в сентябре 2020 года.

"Пленки Деркача": коротко