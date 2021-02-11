От пули снайпера погиб украинский военный на Донбассе. Зеленский посетил передовую на Донбассе. Вирастюка официально выдвинули кандидатом в депутаты от "Слуги народа". Геннадию Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян". Непогода в Украине не отступает. Таковы были главные новости 11 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 11 февраля:

Потеря на Донбассе

Вражеский снайпер 11 февраля около 9:30 ранил нашего защитника на Донбассе.

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Украинский военный был в тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, спасти его не удалось – он умер во время эвакуации.

Что известно о погибшем бойце

Погибшим оказался Александр Глушко с Полтавщины.

Он был сапером и пал в районе поселка Зайцево.

Боец служил в инженерно-саперном взводе.

Вероятно, прощание с героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.



На Донбассе погиб военный Александр Глушко / Фото Игоря Мосийчука

Реакция Зеленского на смерть бойца

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего. Он подчеркнул, что несмотря на все договоренности, противник и в дальнейшем действует вероломно.

Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает вероломные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость,

– сказал президент.

Заметим, что делегация Украины в Трехсторонней контактной группе выразила искренние соболезнования родным погибшего. А госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен эмоционально отреагировала на смерть украинского бойца.

Зеленский прибыл на передовую

Президент Украины совершил рабочую поездку в Донецкую область. В рамках визита он посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил. Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".

Он подтвердил, что активность боевиков в течение последних недель действительно увеличилась. Это он связывает с попытками давить на украинскую делегацию в ТКГ.

Что еще произошло во время визита Зеленского

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили Зеленскому памятный значок – коин. Так воины отметили, что "всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Так воины отметили, что "всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом". Вернувшись, президент вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Рабочая поездка президента в Донецкую область / Фото Офиса Президента

Вирастюка выдвинули в депутаты

На съезде "Слуги народа" члены партии выдвинули в депутаты спортсмена Василия Вирастюка. Он сможет принять участие в довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области. Голосование состоится 28 марта 2021 года.

Нардеп Евгения Кравчук отметила, что Вирастюк "занимается реабилитацией ветеранов, а теперь хочет помогать им на государственном уровне".

Это истинный патриот, который немало помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны,

– подчеркнула Кравчук.

Она также поздравила спортсмена в команде и выразила уверенность в его победе на выборах.

Добавим, что довыборы на 87 округе назначили из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич стал городским головой Надворной и соответственно сложил полномочия народного избранника.

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Труханову отменили оправдательный приговор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор одесскому мэру Геннадию Труханову и его сообщникам. Такое решение приняла коллегия судей палаты ВАКС 11 февраля под председательством судьи Виктора Панкулича.

Что означает это решение

В Центре противодействия коррупции назвали это решение суда очередной победой, зафиксированной в ВАКС.

Подчеркиваем, они не могли принять другого решения. Ведь закон запрещает судьям выходить за пределы жалобы прокуроров и адвокатов. А прокурор в свою очередь просил именно повторного рассмотрения дела,

– добавили антикоррупционеры.

В НАБУ пояснили, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.

Суд взвесил выявленные ошибки, допущенные во время принятия решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме,

– написали в НАБУ.

Что известно о деле против Геннадия Труханова? Геннадия Труханова подозревают в злоупотреблении служебным положением по делу приобретения завода "Краян" на 185 миллионов гривен. По информации следователей, для строительства так называемой европейской мэрии в 2016 году Одесский горсовет во главе с Трухановым купил здание бывшего завода "Краян" за 185 миллионов гривен. Сам Труханов не признает своей вины и не был отстранен от должности. Ранее в Малиновском районном суде Одессы Труханова оправдали, однако теперь это решение отменили. Геннадия Труханова подозревают в злоупотреблении служебным положением по делу приобретения завода "Краян" на 185 миллионов гривен. По информации следователей, для строительства так называемой европейской мэрии в 2016 году Одесский горсовет во главе с Трухановым купил здание бывшего завода "Краян" за 185 миллионов гривен. Сам Труханов не признает своей вины и не был отстранен от должности. Ранее в Малиновском районном суде Одессы Труханова оправдали, однако теперь это решение отменили.

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