Главные новости 11 февраля: потеря бойца на Донбассе, Украину замело снегом
От пули снайпера погиб украинский военный на Донбассе. Зеленский посетил передовую на Донбассе. Вирастюка официально выдвинули кандидатом в депутаты от "Слуги народа". Геннадию Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян". Непогода в Украине не отступает. Таковы были главные новости 11 февраля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 11 февраля:
Потеря на Донбассе
Вражеский снайпер 11 февраля около 9:30 ранил нашего защитника на Донбассе.
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Украинский военный был в тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, спасти его не удалось – он умер во время эвакуации.
Что известно о погибшем бойце
- Погибшим оказался Александр Глушко с Полтавщины.
- Он был сапером и пал в районе поселка Зайцево.
- Боец служил в инженерно-саперном взводе.
Вероятно, прощание с героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.
На Донбассе погиб военный Александр Глушко / Фото Игоря Мосийчука
Реакция Зеленского на смерть бойца
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего. Он подчеркнул, что несмотря на все договоренности, противник и в дальнейшем действует вероломно.
Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает вероломные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость,
– сказал президент.
Заметим, что делегация Украины в Трехсторонней контактной группе выразила искренние соболезнования родным погибшего. А госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен эмоционально отреагировала на смерть украинского бойца.
Зеленский прибыл на передовую
Президент Украины совершил рабочую поездку в Донецкую область. В рамках визита он посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил. Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".
Он подтвердил, что активность боевиков в течение последних недель действительно увеличилась. Это он связывает с попытками давить на украинскую делегацию в ТКГ.
Что еще произошло во время визита Зеленского
- Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили Зеленскому памятный значок – коин. Так воины отметили, что "всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".
- Вернувшись, президент вручил военным государственные награды и ценные подарки.
Рабочая поездка президента в Донецкую область / Фото Офиса Президента
Вирастюка выдвинули в депутаты
На съезде "Слуги народа" члены партии выдвинули в депутаты спортсмена Василия Вирастюка. Он сможет принять участие в довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области. Голосование состоится 28 марта 2021 года.
Нардеп Евгения Кравчук отметила, что Вирастюк "занимается реабилитацией ветеранов, а теперь хочет помогать им на государственном уровне".
Это истинный патриот, который немало помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны,
– подчеркнула Кравчук.
Она также поздравила спортсмена в команде и выразила уверенность в его победе на выборах.
Добавим, что довыборы на 87 округе назначили из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич стал городским головой Надворной и соответственно сложил полномочия народного избранника.
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Труханову отменили оправдательный приговор
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор одесскому мэру Геннадию Труханову и его сообщникам. Такое решение приняла коллегия судей палаты ВАКС 11 февраля под председательством судьи Виктора Панкулича.
Что означает это решение
В Центре противодействия коррупции назвали это решение суда очередной победой, зафиксированной в ВАКС.
Подчеркиваем, они не могли принять другого решения. Ведь закон запрещает судьям выходить за пределы жалобы прокуроров и адвокатов. А прокурор в свою очередь просил именно повторного рассмотрения дела,
– добавили антикоррупционеры.
В НАБУ пояснили, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.
Суд взвесил выявленные ошибки, допущенные во время принятия решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме,
– написали в НАБУ.
Что известно о деле против Геннадия Труханова?Геннадия Труханова подозревают в злоупотреблении служебным положением по делу приобретения завода "Краян" на 185 миллионов гривен. По информации следователей, для строительства так называемой европейской мэрии в 2016 году Одесский горсовет во главе с Трухановым купил здание бывшего завода "Краян" за 185 миллионов гривен. Сам Труханов не признает своей вины и не был отстранен от должности. Ранее в Малиновском районном суде Одессы Труханова оправдали, однако теперь это решение отменили.
Украину замело снегом
В Украине уже несколько дней бушует непогода. Расчищать дороги помогает даже спецтехника.
Какая ситуация в разных городах Украины
- Во Львове снегопад не останавливался всю ночь, а под утро интенсивность только увеличилась. По словам мэра города Андрея Садового, снегоочистительная техника работала все это время. Синоптики прогнозировали, что во Львове 11 февраля выпадет 100% месячной нормы снега.
- На Закарпатье и Киевщине продолжают действовать ограничения движения крупногабаритного транспорта на автодорогах. Такая же ситуация сложилась и на Львовщине.
- А вот в Киеве из-за непогоды отменили ярмарки и школы. Также на 8 въездах в столицу развернули пункты обогрева для водителей.
- В Ровно застрявшую фуру вытаскивал самый настоящий БТР. Впоследствии военная техника поспешила на помощь уже троллейбусу.
- В Закарпатской области из-за непогоды и обильных осадков село Великие Лучки полностью затопило. Большинство местных жителей не выходят из домов, а транспорт плавает по улицам.
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Какой будет погода в ближайшие дни
Синоптики предупредили, что в период с 15 по 18 февраля в северных областях столбики термометров будут показывать -25...-30 градусов. По словам Николая Кульбиды, меньшие морозы ожидают только в Одесской области и Закарпатье. В южных и восточных областях будет -15...-18 градусов, а средняя ночная температура по стране составит -20...-28 градусов.
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