В Бердянске в многоэтажке произошел взрыв. В Украине разгорелся скандал о предоставлении стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Украинцы смогут бесплатно получить справку о вакцинации от COVID-19. Алексей Арестович заявил, что до конца марта представят новый мирный план Донбасса. Такими были главные новости 10 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Взрыв в Бердянске

Источник: Pro.berdiansk.biz

Утром 10 марта в одной из многоэтажек Бердянска прогремел взрыв.

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Что известно о трагическом инциденте

Взрыв произошел на 7-м этаже 9-этажки на улице Волонтеров, 156. В результате выбило стекла одного из балконов.

Погибли 2 мужчин – 50 и 60 лет. Кроме того, пострадала 50-летняя женщина , она находится в реанимации.

– 50 и 60 лет. Кроме того, , она находится в реанимации. Стало известно, что в этой квартире нередко распивали алкоголь и ссорились. Бывший муж пострадавшей убежден, что трагедия могла произойти на почве ревности и злоупотребления алкоголем.

Полицейские предположили, что взрыв вызвала граната. Жители дома рассказывают, что ее мог принести с работы один из погибших мужчин.



В Бердянске взрывом выбило окна / Фото PRO.berdiansk.biz



Есть 2 жертвы и пострадавшая / Фото PRO.berdiansk.biz

Скандал со стадионом в Тернополе

В Тернополе местные власти переименовали стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Источник: 24 канал

Обратите внимание В Тернополе назвали стадион в честь Шухевича

Что говорят власти Тернополя

Инициировал это решение мэр города Сергей Надал. Он отметил, что Роман Шухевич – это Герой Украины и главнокомандующий УПА. Городской глава отметил, что Шухевич был "хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".

Решение не понравилось Израилю

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион выступил с требованием немедленно отменить это решение.

Важно! Это уже не впервые Лион делает скандальные заявления об украинских героях. В частности, посол назвал Степана Бандеру "сообщником нацистов". Также Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий опубликовали совместное заявление, что представители украинской власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".

Однако в Министерстве иностранных дел ответили на упреки посла. Якобы дискуссии по этому поводу должны вести историки, а дипломаты должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.

А Сергей Надал напомнил послу Израиля, как семья Шухевичей во время Холокоста спасла еврейскую девочку.

Недовольны и в Польше

Власти польского города Замосць, который сотрудничает с Тернополем, тоже отреагировали на новое название стадиона.

С большой грустью констатируем факт, что депутаты Рады Тернополя назвали стадион именем Шухевича – руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943 – 1944 годах,

– написали на сайте городских властей.

Из-за этого городская власть Замосця прекратила партнерство с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замосця", на который Польша планировала выделить почти 70 тысяч евро.



Заявление властей города Замосць о переименовании стадиона / Сайт Замосця

Важно! Роман Шухевич лично не участвовал в убийствах поляков. Кроме того, нет никаких документальных свидетельств, что он отдавал похожие приказы.

Справки о вакцинации от COVID-19

Источник: "РБК-Украина"

Виктор Ляшко заявил, что если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат.

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Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно. Получить документ можно будет лишь после второго введения вакцины.

Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем,

– заметил Ляшко.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения против введения COVID-паспортов. Однако в определенный момент организация предоставит свою рекомендацию о том, что должен содержать соответствующий документ.

Что происходит в других странах

Еще 25 февраля Ангела Меркель заявила, что в странах Евросоюза введут сертификаты COVID-вакцинации. Лидеры стран ЕС согласились, что подтверждение вакцинации – необходимо.

Еврокомиссии поручили проработать технические вопросы в течение 3 месяцев.

В The Financial Times опубликовали материал, посвященный документальным подтверждениям вакцинации. В нем говорится, что Европа спешит ввести COVID-паспорта до начала туристического сезона. Активнее всего инициативу поддерживают Италия, Испания и Португалия.

В то же время Израиль уже активно использует так называемые "зеленые паспорта". В частности, там проводят культурные мероприятия только для вакцинированных.

Новый план по Донбассу

Источник: фейсбук Алексея Арестовича

Новый план по Донбассу, который Украина разрабатывала совместно с Германией и Францией, должны представить сторонам до конца марта.

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Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что Кремль ограничен в средствах давления, потому что на него давят ЕС, США и Украина.

По словам Арестовича, у России есть 3 пути:

Кремль принимает план Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса.

Не принимает и переходит к провокации активной фазы конфликта.

Москва сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках нормандского и минского форматов, продолжаются переговоры.

Планы Украины

Арестович подчеркнул, что планы есть и в Украине, в частности переход конфликта в активную фазу.

Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте,

– заявил чиновник.

Он добавил, что любую подготовку к реальной активизации на передовой разведка увидит заранее.

"Ключевой момент – принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна пройти в ближайшие 2 – 3 недели", – отметил политик.

По его словам, именно тогда станет понятно: решился Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта.

Что известно о новом мирном плане по Донбассу

Ранее глава Офиса Президента Ермак заявил, что Украина вместе с западными партнерами создала мирный план по Донбассу – "он лежит на столе и ждет одобрения Россией".

Однако в России утверждают, что впервые слышат о таком плане.

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