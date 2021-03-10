Главные новости 10 марта: взрыв в Бердянске, скандал со стадионом в Тернополе
В Бердянске в многоэтажке произошел взрыв. В Украине разгорелся скандал о предоставлении стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Украинцы смогут бесплатно получить справку о вакцинации от COVID-19. Алексей Арестович заявил, что до конца марта представят новый мирный план Донбасса. Такими были главные новости 10 марта.
Источник:24 канал
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Взрыв в Бердянске
Источник: Pro.berdiansk.biz
Утром 10 марта в одной из многоэтажек Бердянска прогремел взрыв.
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Что известно о трагическом инциденте
- Взрыв произошел на 7-м этаже 9-этажки на улице Волонтеров, 156. В результате выбило стекла одного из балконов.
- Погибли 2 мужчин – 50 и 60 лет. Кроме того, пострадала 50-летняя женщина, она находится в реанимации.
- Стало известно, что в этой квартире нередко распивали алкоголь и ссорились. Бывший муж пострадавшей убежден, что трагедия могла произойти на почве ревности и злоупотребления алкоголем.
- Полицейские предположили, что взрыв вызвала граната. Жители дома рассказывают, что ее мог принести с работы один из погибших мужчин.
В Бердянске взрывом выбило окна / Фото PRO.berdiansk.biz
Есть 2 жертвы и пострадавшая / Фото PRO.berdiansk.biz
Скандал со стадионом в Тернополе
В Тернополе местные власти переименовали стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
Источник: 24 канал
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Что говорят власти Тернополя
Инициировал это решение мэр города Сергей Надал. Он отметил, что Роман Шухевич – это Герой Украины и главнокомандующий УПА. Городской глава отметил, что Шухевич был "хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".
Решение не понравилось Израилю
Посол Израиля в Украине Йоэль Лион выступил с требованием немедленно отменить это решение.
Однако в Министерстве иностранных дел ответили на упреки посла. Якобы дискуссии по этому поводу должны вести историки, а дипломаты должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.
А Сергей Надал напомнил послу Израиля, как семья Шухевичей во время Холокоста спасла еврейскую девочку.
Недовольны и в Польше
Власти польского города Замосць, который сотрудничает с Тернополем, тоже отреагировали на новое название стадиона.
С большой грустью констатируем факт, что депутаты Рады Тернополя назвали стадион именем Шухевича – руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943 – 1944 годах,
– написали на сайте городских властей.
Из-за этого городская власть Замосця прекратила партнерство с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замосця", на который Польша планировала выделить почти 70 тысяч евро.
Заявление властей города Замосць о переименовании стадиона / Сайт Замосця
Справки о вакцинации от COVID-19
Источник: "РБК-Украина"
Виктор Ляшко заявил, что если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат.
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Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно. Получить документ можно будет лишь после второго введения вакцины.
Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем,
– заметил Ляшко.
Что происходит в других странах
- Еще 25 февраля Ангела Меркель заявила, что в странах Евросоюза введут сертификаты COVID-вакцинации. Лидеры стран ЕС согласились, что подтверждение вакцинации – необходимо.
- Еврокомиссии поручили проработать технические вопросы в течение 3 месяцев.
- В The Financial Times опубликовали материал, посвященный документальным подтверждениям вакцинации. В нем говорится, что Европа спешит ввести COVID-паспорта до начала туристического сезона. Активнее всего инициативу поддерживают Италия, Испания и Португалия.
- В то же время Израиль уже активно использует так называемые "зеленые паспорта". В частности, там проводят культурные мероприятия только для вакцинированных.
Новый план по Донбассу
Источник: фейсбук Алексея Арестовича
Новый план по Донбассу, который Украина разрабатывала совместно с Германией и Францией, должны представить сторонам до конца марта.
Актуально План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак
Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что Кремль ограничен в средствах давления, потому что на него давят ЕС, США и Украина.
По словам Арестовича, у России есть 3 пути:
- Кремль принимает план Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса.
- Не принимает и переходит к провокации активной фазы конфликта.
- Москва сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках нормандского и минского форматов, продолжаются переговоры.
Планы Украины
Арестович подчеркнул, что планы есть и в Украине, в частности переход конфликта в активную фазу.
Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте,
– заявил чиновник.
Он добавил, что любую подготовку к реальной активизации на передовой разведка увидит заранее.
"Ключевой момент – принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна пройти в ближайшие 2 – 3 недели", – отметил политик.
По его словам, именно тогда станет понятно: решился Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта.
Что известно о новом мирном плане по Донбассу
- Ранее глава Офиса Президента Ермак заявил, что Украина вместе с западными партнерами создала мирный план по Донбассу – "он лежит на столе и ждет одобрения Россией".
- Однако в России утверждают, что впервые слышат о таком плане.
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