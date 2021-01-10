После взрыва в Лубнах газоснабжение уже восстановили. В Индонезии нашли черные ящики с разбившегося самолета. В ряде украинских городов прошли протесты из-за повышения тарифа на газ. Украина могла знать о планировании убийства Шеремета. В Чикаго произошла массовая стрельба. Такими были главные новости за воскресенье, 10 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Взрыв на газопроводе в Лубнах: поставку газа восстановили

После того, как под вечер 9 января в городе Лубны Полтавской области произошел взрыв на газопроводе, 17 населенных пунктов остались без газа. Утром 10 января газоснабжение полностью восстановили.

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Спасатели просили людей оставаться дома, чтобы проследить за своими газовыми приборами.

Заметим, сразу после аварии без газа остались около 3,5 тысячи местных жителей.

"Лубныгаз" обвиняет экс-нардепа Игоря Мосийчука

Общество "Лубныгаз" считает, что к взрыву на магистральном газопроводе может быть причастен бывший нардеп Игорь Мосийчук. Именно он, по данным предприятия, первым заявил, что взрыв – направленная ​​диверсия.

В "Лубныгазе" также отметили, что нардеп якобы пытается захватить предприятие уже не первый год.

В то же время сам Мосийчук говорит, что произошла "несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на незаконных заправках в Лубнах".

Их создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин России Максим Дунин,

– подчеркнул Мосийчук.



Взрыв на газопроводе в Лубнах / Фото Оператора ГТС

В Индонезии нашли черные ящики Boeing 737-524

В Индонезии удалось поймать сигналы, поступавшие с черного ящика пассажирского самолета, потерпевшего авиакатастрофу 9 января. Впоследствии поисково-спасательная бригада установила их местоположение.

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На место происшествия сразу направили дайверов.

Кроме того, в Яванском море на глубине 23 метров водолазы нашли обломки самолета и останки тел погибших.

Утром (10 января – 24 канал) мы получили 2 мешка: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом – остатки тел,

– рассказал представитель полиции Джакарты Юсри Юнус.

Обратите внимание! Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров 9 января 2021 года. Случилось это через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились 62 граждан Индонезии. К сожалению, не выжил никто. Больше об авиакатастрофе – читайте здесь.

Место крушения самолета в Яванском море: Фото АР, телеграмм-канал "Подъём"

Протесты из-за повышения цены за газ

Жители Харькова, Полтавы, Николаева и Кривого Рога 10 января вышли на акции протеста. Люди требовали от властей отменить повышение тарифов на газ.

►Николаев

Более сотни человек протестовали под стенами Николаевского городского совета. Впоследствии, чтобы перекрыть движение транспорта, митингующие отправились к Ингульскому мосту. Однако демонстрантов разогнали правоохранители.

►Кривой Рог

Жители Кривого Рога также протестовали под стенами горсовета. Они требовали, чтобы власть сохранила тарифы, которые действовали до 1 января 2021 года.

Смотрите видео протеста в Кривом Роге:

►Харьков

Протест состоялся в поселке Высокий Харьковской области. Полсотни человек перекрывали дорогу. Демонстранты пропускали автомобили каждые 15 минут. Впоследствии участники акции с плакатами пришли под стены местного совета.



На Харьковщине люди блокировали дорогу из-за повышения тарифов за газ / Фото Depo Харьков

Справка. Перед Новым годом правительство значительно повысило тариф на электроэнергию для населения, хотя и оставило фиксированную цену. Кабмин отменил льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов.

Серия убийств в американском Иллинойсе

В Чикаго и соседнем Эванстоне в штате Иллинойс произошла массовая стрельба. Известно о по меньшей мере 4 погибших и 2 раненых.

Что известно о стрельбе

Подозреваемый зашел в гараж и застрелил 30-летнего студента Чикагского университета, который сидел в автомобиле.

Чикагского университета, который сидел в автомобиле. После этого нападавший зашел в жилой дом и выстрелил в охранника , а также ранил 77-летнюю женщину.

, а также ранил 77-летнюю женщину. Далее злоумышленник похитил машину, ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. В то время в здании находилась 81-летняя женщина. Ее отвезли в больницу с огнестрельным ранением.

Нападавший выстрелил в голову 15-летней девушке , которая ехала вместе с мамой в автомобиле. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

, которая ехала вместе с мамой в автомобиле. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии подозреваемый уехал на север-в город Эванстон. Там он взял в заложницы женщину, после чего выстрелил ей в голову. Пострадавшая не выжила.

Злоумышленником оказался 32-летний Джейсон Найтгенгейл, проживавший в Чикаго. Он получил ранения во время перестрелки с полицейскими. Впоследствии нападавший скончался в больнице.

Украинские спецслужбы могли знать о планировании убийства Шеремета

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар заявил, что украинские спецслужбы знали о планировании убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году. Заметим, тогда у власти находился беглый президент Виктор Янукович.

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Макар не смог ответить на вопрос о том, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета. Однако он заверил, что в 2012 году информация была передана и Украине, и России и даже белорусскому МИД.

Что известно о пленках Макара

4 января Игорь Макар обнародовал аудиозаписи, на которых якобы спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность взорвать Шеремета. Министерство внутренних дел Украины пригласило бывшего спецназовца приехать в Украину для проведения следственных действий.



В МВД утверждают, что записи подтверждают причастность к убийству подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Впрочем, сторона защиты категорически с этим не согласна.

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