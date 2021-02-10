Максим Степанов сообщил о готовности начать вакцинацию с 15 февраля. НАБУ начало расследование о закупке вакцины. В Киеве закрывают школы и детские сады. Почти половина украинцев поддерживают решение о блокировании медведчуковских каналов. Украина и Иран отреагировали на обнародованную Канадой аудиозапись о преднамеренности сбития самолета МАУ. Такими были главные новости 10 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 10 февраля:

Степанов о старте вакцинации 15 февраля

Источник: 24 канал

Украина ожидает получить первые дозы вакцины от коронавируса уже в понедельник, 15 февраля. Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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После получения первых доз препаратов, начнут вакцинировать население согласно Национальному плану.

Министр добавил, что попросил производителей ускорить процесс отправки вакцины. Это касается первого миллиона доз от компании AstraZeneca.

Обратите внимание! Ранее глава Минздрава заявлял, что Украина хочет достичь 100% вакцинации населения до конца 2021 года. По крайней мере до этого времени препараты должны быть доступными для всех, ведь вакцинация в Украине – добровольная. На первых четырех этапах будут вакцинировать граждан из так называемых "групп риска".



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

НАБУ начало расследование о закупке вакцины

Источник: 24 канал

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавируса. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

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Он отметил, что дело открыли в феврале 2021 года. Правда, деталей расследования и фамилий, которые в нем фигурируют, Грищук не назвал.

Однако вопрос журналистки касался злоупотребления служебным положением министра здравоохранения Максима Степанова. В частности, из-за якобы заблокированных им соглашений о закупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и вакцины Sinovac.

По информации Совета общественного контроля НАБУ, расследование начали именно из-за злоупотреблений при закупке вакцины Sinovac.



НАБУ открыло дело / Фото РГК

Что этому предшествовало

Ранее предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о закупке вакцины примерно по 3 доллара за дозу. Однако затем Степанов якобы остановил этот процесс, поручив начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac.

Перед этим украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech. Вакцину должны доставить уже в феврале. Однако в СМИ контракт назвали сомнительным. Цена препарата составила 17,85 доллара за дозу.

Степанов заявил, что закупка через посредника была требованием Sinovac.

Расследователи Chas News выяснили, что компания не может продавать вакцину частным компаниям и сотрудничает только с правительствами стран.

В Киеве закрывают школы и детские сады

Источник: КГГА

Обучение в школах Киева 11 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном режиме. Детские сады просто не будут работать.

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По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, такое решение приняли из-за прогноза о существенном ухудшении погодных условий.

Представитель власти также обратился к руководству госучреждений и частных компаний с призывом учесть родителям отсутствие на рабочем месте как дистанционную работу.

Мондриевский добавил, что общее количество педагогов и учеников в Киеве – почти 500 тысяч. Если преподаватели и школьники останутся дома, транспортная система будет серьезно разгружена.

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Отношение украинцев к блокированию каналов Козака

Источник: "Рейтинг"

Решение Владимира Зеленского по блокированию 3 телеканалов Виктора Медведчука поддерживают 49% украинцев. В то же время 41% опрошенных недовольны таким решением президента.

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Согласно опросу, с момента применения санкций в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" уровень поддержки этого решения вырос с 42% до 49%. Зато количество критиков уменьшилась с 47% до 41%.

О решении СНБО относительно блокирования телеканалов знают 78% респондентов. В то же время 21% опрошенных украинцев не слышали ничего о введении санкции. Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки составляет 57%, а количество критиков меньше – 37%.

Согласно результатам, 72% украинцев также поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц, если их деятельность вредит интересам государства.

Что известно об опросе?

Его в течение 6 – 8 февраля 2021 года проводила социологическая группа "Рейтинг". Опросили 2500 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Погрешность репрезентативности составляет не более 2,0%.

СНБО 2 февраля 2021 года ввела на 5 лет санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука. В результате заблокировали каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Тарас Козак заявил, что такие действия являются незаконными и заявил о цензуре в государстве.

В Министерстве культуры сообщили, что обратятся в компанию YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов.



Поддерживают ли украинцы блокировку каналов Медведчука / Инфографика 24 канала

Аудиозапись Канады касательно катастрофы самолета МАУ

Источник: CBC News

Канадская разведка обнародовала секретную аудиозапись разговора, который свидетельствует о том, что сбитие самолета МАУ в Иране могло быть преднамеренным.

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Что известно об этих записях

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф якобы заявил, что катастрофа произошла из-за преднамеренного нападения на него двумя или тремя "инфильтраторамы".

Он сказал, что политическое и военное руководство Ирана может никогда не раскрыть полной правды о авиакатастрофе.

Как это прокомментировала Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин подчеркнул, что ведомство уже провело ряд телефонных разговоров об этих записях.

У наших следователей и прокуроров достаточно знаний и опыта работы с перехватами. Расследование сбития MH17 является ярким тому примером,

– заверил дипломат.

Он отметил, что ключевым является восстановление справедливости. Украина и мир не позволят, чтобы интересы или нации или отдельных граждан, были выше жизни и права человека и системы безопасности полетов.

Енин пояснил, что уже через несколько недель соответствующие украинские органы выскажут комментарии по проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение ИКАО.

Реакция иранской стороны

В МИД Ирана уверяют, что украинский самолет не сбивали намеренно. В ведомстве отметили, что аудиозапись, на которой Джавад Зариф будто бы говорит обратное, может быть подделана.

Мол, те высказывания, которые якобы употреблял Зариф, противоречат его культуре.

Справка. Самолет МАУ сбили 8 января в Иране. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев. Подробнее об авиакатастрофе читайте здесь.



Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала