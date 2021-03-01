Руководителю Минздрава Максиму Степанову ввели первую дозу вакцины против COVID-19. Автомобиль с украинскими защитниками подорвался на Донбассе. На Львовщине произошло ДТП с участием Александра Дубинского. "Слугу народа" лишили государственного финансирования. Такими были главные новости 1 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за понедельник, 1 марта:

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В Украине продолжается вакцинация от COVID-19

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов публично вакцинировался против коронавируса COVID-19. Чиновнику 1 марта ввели первую дозу препарата Covishield.

Как все прошло

Сначала медики узнали у главы Минздрава необходимую информацию о его состояния здоровья.

В частности – поинтересовались, имеет ли он аллергические реакции и какую последнюю прививку ему делали.

Перед тем, как ввести вакцину, Степанову измерили артериальное давление и температуру тела.

После этого пришлось подождать еще 30 минут, чтобы медики проследили, как реагирует организм.

Все это происходило под наблюдением журналистов и телекамер.

Степанов получил прививку против COVID-19: смотрите видео

Что известно о Covishield, которую ввели Степанову

► Это вакцину производит британская компания AstraZeneca. Препарат, который привез Степанов, нужно вводить дважды, с интервалом от 4 до 12 недель.

► Как отметили в BBC, Институт сыворотки Индии утверждает, что вакцина Covishield прошла все 3 фазы испытаний в Бразилии и Великобритании.

► Однако группа по защите прав пациентов заявила, что ее одобрение было поспешным. Мол, производитель не завершил "промежуточное исследования" в Индии.

Авто ВСУ взорвалось на Донбассе

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль ВСУ. 8 украинских защитников получили боевое травмирование, а их собрат – ранение.

Всех пострадавших военнослужащих уже доставили в ближайшее медицинское учреждение, там ими занимаются военные врачи и предоставляют всю необходимую помощь.

Как отметили в ВСУ, руководители воинской части уже работают на месте происшествия. Вместе с рабочей группой военной службы правопорядка они будут выяснять обстоятельства инцидента.

Справка. В Вооруженных силах Украины рассказали о потерях боевиков от начала перемирия на Донбассе. Они достигают 344 человек – говорится как о погибших, так и о раненых.

Обострение на Донбассе: что известно

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Боевики не прекращают открывать огонь в сторону украинских позиций.

К сожалению, из-за обстрелов со стороны врага от начала 2021 года уже погибли 16 украинских военнослужащих.

Рост количества обстрелов со стороны оккупантов в штабе ООС связывают с ротацией пророссийских наемников.

По данным украинской разведки, на Донбассе находится примерно 450 снайперов из российских подразделений.

Дубинский попал в ДТП

Источник: 24 канал

Народный депутат Александр Дубинский, которого в феврале исключили из фракции "Слуга народа", попал в аварию. Это произошло утром 1 марта около города Стрый, расположенного во Львовской области.

Подробности об аварии

► Как пишет издание "Слово и Дело", политик, находясь за рулем авто Toyota, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

► По информации СМИ, водитель и пассажир этого авто получили телесные повреждения. Однако в полиции 24 каналу рассказали, что пострадавших нет.

► Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Они выясняют все обстоятельства этого ДТП.



Нардеп Александр Дубинский / Фото Liga.net

Почему Дубинский – не во фракции "Слуга народа"

Дубинского исключили из президентской фракции еще 1 февраля. Этому предшествовало несколько событий. В частности – США ввели против политика санкции, а Офис генпрокурора – открыл уголовные производства.

Штаты ввели санкции, поскольку подозревают его во вмешательстве в американские выборы. В Минфине США считают, что он причастен к российской кампании по дезинформации.

В то же время в Украине против него открыли уголовные производства по уклонению от уплаты налогов. А также – о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

"Слуга народа" без госфинансирования

Источник: НАПК

"Слуга народа" отныне не будет получать финансирование от государства. Соответствующее решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, поскольку обнаружило нарушения в отчетах политсилы.

Справка. Говорится о нарушении порядка представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. Партия может возобновить финансирование, если устранит указанные неточности.

Заметим, что в целом из-за нарушений НАПК направило в суд админпротоколы в отношении руководителей 11 украинских партий. В то же время признаки уголовных преступлений обнаружили в отчетах:

"Конгресс украинских националистов";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Слуга народа".

Как отреагировали в "Слуге народа"

Лидер политической силы Александр Корниенко уже отреагировал на действия НАПК. Народные избранники выясняют, что стало основанием для такого решения и анализируют замечания Агентства.

Пока, по его словам, депутаты фракции "Слуга народа" готовят все необходимые объяснения, а также работают над тем, чтобы устранить возможные нарушения в документах.