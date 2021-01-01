В Украину вернулись 2 женщины и 7 детей, которые находились в лагерях для беженцев в Сирии. В Славском остановилась канатная дорога с людьми. В городах Украины почтили память борца за украинскую независимость Степана Бандеры. Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун попрощалась с украинцами. Таковы были главные новости 1 января – первого дня нового 2021 года.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Возвращение украинцев из Сирии

Такое радостное событие случилось еще вечером 31 декабря. Тогда в Киев прибыл самолет из Сирии, на борту которого находились 2 женщины и 7 детей. Все они вернулись из лагерей для беженцев "Аль-Холл" и "Рож", что на территории северо-восточной Сирии. Об этом сообщает 24 канал.

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Освобождение граждан Украины стало результатом спецоперации, к которой были причастны представители СБУ, разведки, МИД. А сам план согласовал и координировал президент Владимир Зеленский.

Следовательно, самолет с эвакуированными в "Борисполе" встретили глава СБУ Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и ряд народных депутатов.

Детали операции

В июне 2019 года создали специальную рабочую группу, в которую вошли представители СБУ.

Специалисты проверяли граждан, удерживаемых в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство".

По результатам длительных проверок, контрразведка СБУ не выявила фактов причастности граждан к террористической деятельности.

В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий согласовал президент, но из-за обострения ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отсрочить.

На возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака ввели значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение.

Вернуться к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика и эпидемическая ситуация в этих странах.

Комментарии первых лиц

Президент Зеленский поздравил возвращение украинских граждан домой и назвал это "одной из самых сложных задач последнего времени". Он подтвердил, что на пути эвакуации украинцев из Сирии становились и интенсивные боевые действия в стране, и пандемия COVID-19, впрочем, "вытащить своих" удалось.

Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии – это женщины с детьми. Несколько лет их содержали в ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью. Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы ни попали в беду. Это аксиома,

– подчеркнул он.

А заместитель главы МИД Эмине Джапарова назвала возвращение украинок и их детей из Сирии "подарком, выше всего".

Возвращение украинских женщин из Сирии в Украину / Фото Офис Президента, Эмине Джапарова в фейсбуке

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Инцидент в Славском: люди оказались в ловушке

В Славском на Львовщине внезапно остановилась канатная дорога с кресельным подъемником на гору Тростян. Люди, которые в это время им пользовались, оказались в ловушке, зависнув на высоте.

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Канатная дорога остановилась примерно в 13:30. Во львовском управлении ГСЧС рассказали, что инцидент произошел на канатной дороге на гору Тростян возле базы "Динамо".

Причина аварии – выход из строя трансформаторной подстанции. Работники объекта пытались подключить электрогенератор, но на это нужно было время.

На подъемнике из-за аварии застряли 74 человека. Среди них были дети.

Кроме высоты, им угрожали и не слишком благоприятные погодные условия. Температура воздуха составляла всего +1 градус. Но чувствовалась она несколько холоднее, ведь в горах – ветрено.

В 16:05 с подъемника сняли уже всех 74 человек. Среди них были 13 детей и 3 беременные женщины.

Всего на месте работали 16 спасателей и 2 единицы техники.



В Славском внезапно остановился подъемник / Фото ГСЧС

День рождения Бандеры: как его отметили в городах Украины

112 лет назад родился борец за независимость нашего государства Степан Бандера. По этому случаю традиционно в первый день нового года чтят память легендарного украинского политика. Обычно 1 января проходит факельное шествие во многих городах Украины. И этот год не стал исключением.

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В частности, марши с факелами прошли в Киеве, Днепре и Полтаве. В то же время во Львове и Франковске ограничились только митингами. А причина тому – карантинные ограничения.

Во Львове возложили цветы к памятнику Степана Бандеры / Фото Львовского горсовета

Кто такой Степан Бандера: коротко

Это украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения 20-го века, после раскола ОУН – глава Провода ОУН-Б.

Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года.

После этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен.

Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Но Бандера не согласился.

Советское правительство приказало КГБ убить его в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

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Супрун попрощалась с украинцами

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала последнюю свою заметку в фейсбуке. Также она дала последний совет украинцам.

Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, словно этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой,

– отметила она.

А завершилось ее сообщение такими словами: "Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення(Если у тебя будет смелость прощаться, то всегда будет надежда на встречу)".

Как отреагировали на это украинцы