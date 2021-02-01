Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа". Президент Владимир Зеленский дал большое интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO. Студенты и преподаватели под ОАСК протестуют против отмены нового украинского правописания. В Украине снова могут внедрить адаптивный карантин. В зоне ООС пропал украинский военный. Такими были главные новости 1 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Дубинского исключили из фракции

Нардепа Александра Дубинского исключили из президентской фракции "Слуга народа". Соответствующее решение поддержали 198 нардепов из 246. Зато 29 "слуг" высказались против, а 19 – не голосовали.

Важно В "Слуге народа" объяснили, сохранит ли Дубинский статус нардепа

Теперь официальное решение фракции об исключении Дубинского из "Слуги народа" должен объявить Дмитрий Разумков. Это может произойти уже 2 февраля.

Реакция Дубинского

Нардеп и его адвокат назвал голосование "фарсом" и заявили, что оно якобы было тайным и без подписей.

Мы увидели настоящие лица политических актеров в Офисе Президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем,

– подчеркнул Дубинский.

Предварительно основаниями для исключения Дубинского из фракции стали несколько кейсов:

Американские санкции из-за вмешательства в выборы США.

Открытие Офисом генпрокурора уголовных производств, которые касаются уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Заметим, что по данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство во фракции.

К теме Зеленский попросил Дубинского уйти из "Слуги народа": тот не послушал, – СМИ

Интервью Владимира Зеленского

Украинский президент дал интервью американскому СМИ Axios через 3 дня после инаугурации Джо Байдена. 15-минутное интервью транслировалось на платформах HBO. В новом интервью Владимир Зеленский отмечал вопросы безопасности.

Главное из интервью Зеленского

Ядерный статус Украины

Владимир Зеленский считает, что возвращать его – неправильно. Ведь, по мнению президента, нужно придерживаться демократических ценностей. Президент подчеркнул, что мы должны следовать мировым законам и оставаться людьми.

Со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек – все же, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законам,

– добавил глава государства.

Зато Зеленский убежден, если бы в Украины сейчас было ядерное оружие, то мы всегда могли бы говорить на равных с Россией и со всем миром.

Война с Россией

Президент считает, что следующей целью России может стать любой, даже США. По словам Зеленского, военной помощи от США пока недостаточно. В то же время Украина благодарна, что в этом году в Штатах на летальное вооружение для Украины выделили на 25 миллионов долларов больше.

Актуально США передадут Украине новые патрульные катера "Айленд": дата

Также в интервью Зеленский вспомнил и о новом главе США Джо Байдене. Украинский лидер уверен, что новый лидер Штатов обязательно пригласит его в Белый дом. Напоследок Зеленский добавил, что если бы он был президентом во время, когда Россия оккупировала Крым, то он бы этого никак не допустил.

Реакция Офиса Президента на интервью Зеленского

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эксклюзивном комментарии 24 каналу заметил, что интервью Зеленского расставило ключевые акценты видения президента Украины на мировой арене и отношений со стратегическим партнером США.

Зеленский отметил, что хотел бы привлечь Байдена в нормандскому формату, чтобы более мощно звучала точка зрения о прекращении войны на Донбассе. Ведь Россия практически не выполняет свои обязательства и пытается и дальше проводить гибридную политику на ослабление Украины и поддержку боевиков на Донбассе,

– отметил Подоляк.

Также, как отметил Подоляк, Зеленский подчеркнул необходимость создания действенной площадки для переговоров о возвращении Украине Крыма. По мнению советника руководителя ОП, это свидетельствует о том, что украинский лидер пытается актуализировать этот вопрос, а не делает вид, что он закрыт.

Подоляк напомнил, что президент убежден, что Украина должна стать членом НАТО. А страны, которые декларируют поддержку Украине, должны бы способствовать этому процессу. По его мнению, в случае членства в НАТО Украина не получила бы агрессии на востоке страны.

Равноправие в отношениях важно для главы государства и в том контексте, что это, например, не заставляло бы Украину просить о помощи в получении вакцины от COVID-19 в отдельных стран ЕС. Поскольку, к сожалению, Украина не в приоритете стран, которые получат вакцину сразу,

– добавил советник руководителя ОП.

Протесты против отмены нового украинского правописания

В Киеве под зданием Окружного админсуда Киева собрались несколько десятков студентов, преподавателей и активистов. Они требовали защитить новое украинское правописание. В руках они держали плакаты с надписями: "А можно отменить иродов в мантиях?", "ОАСК / логика 1:0", "Защитим украинский язык", а также читали известные украинские стихи.

Студенты вышли под ОАСК на защиту нового украинского правописания / Фото Єдність.Info

Что этому предшествовало

Ранее Окружной административный суд города Киева отменил постановление о новой редакции украинского правописания.

Кто подал иск? В 2019 году мама ученицы 7 класса подала иск вместе с истцом ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка).

Какое решение принял суд? Адвокат отметил, что основанием иска было то, что правительство не обладало компетенцией изменять правописание. Поэтому ОАСК отменил решение о новом правописании.

Но в Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева.

Обратите внимание! Национальная комиссия по стандартам государственного языка заверила, что постановление правительства о новом правописании пока является действующим и обязательным для использования в Украине до обнародования текста решения суда, которым оно отменено.

Главное об изменениях в украинском правописании / Инфографика 24 канала

Введут ли в Украине адаптивный карантин

Кабинет министров рассматривает возможность возвращения Украины к адаптивному карантину. В частности, есть области, которые по показателям могут находиться в зеленой или желтой зоне. Однако для окончательного принятия решения правительству нужно тщательнее проанализировать ситуацию.

Отметим, что ранее о возвращении к адаптивному карантину говорил и глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он отмечал, что к таким ограничениям могут прибегнуть примерно через 1,5 недели после окончания локдауна, который длился до 25 января.

Что такое адаптивный карантин

Он предусматривает разделение территории Украины на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Для каждой из зон предусмотрены свои карантинные ограничения. Самые строгие – в красной зоне. Тогда определенный населенный пункт фактически живет в режиме локдауна.

Ранее карантинные зоны устанавливали на 14 суток.

Сейчас еще по всей территории Украины начал действовать общенациональный карантин. Автоматически все области попали в оранжевую зону.



Какие ограничения действовали в различных карантинных зонах ранее / инфографика 24 канала

Исчезновение украинского бойца

В зоне проведения операции Объединенных Сил исчез украинский военнослужащий. Инцидент произошел вечером 28 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Известно, что военный исчез во время дежурства, в то же время оружие и боеприпасы остались на месте.

К сожалению, поиски правоохранителей не дали результатов. Сослуживцы заявили, что военный был спокойным и взвешенным человеком, конфликтных ситуаций ни с кем не было.

Обратите внимание! По предварительной информации, военнослужащий может быть на неподконтрольных Украине территориях. Сейчас продолжаются следственные действия и выясняются обстоятельства.

Заметим, что с апреля 2014 года до сегодня в зоне боевых действий на Донбассе исчезли 526 украинских военных, из них неизвестна судьба 69 человек.

Как прошли сутки на Донбассе