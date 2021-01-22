В законопроекте "О государственной политике переходного периода" будет четко указан факт, что Россия – страна-агрессор. Это решение можно будет в дальнейшем использовать в переговорах, судах и различных документах.

Также законопроект предусматривает ряд других нововведений. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

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"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государство-агрессор, в отношении оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Россия – четко и понятно", – сказал Резников.

Он добавил, что очень важным международным аспектом является то, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы.

По словам министра, специалисты готовят глоссарий, который поможет избежать путаницы. Там будет четко указано, что Россия – государство-агрессор.

Что еще предлагают в законопроекте

Определить терминологию, которая будет единой для всего законодательства. Речь идет о таких сроках: