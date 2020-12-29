Новое подозрение Микитасю: в НАБУ обеспокоены действиями полиции
В Национальном антикоррупционном бюро обеспокоились из-за действий Нацполиции в отношении бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. В частности, из-за нового подозрения экс-застройщику.
Какая реакция НАБУ на новое подозрение Микитасю
Детективы не владеют информацией на основании которой Микитасю сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в фейсбуке.
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Кроме того, в бюро назвали Микитася обличителем коррупции и отметили, что он предоставил информацию о коррупции в высших эшелонах власти. Именно благодаря этому заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову сообщили о подозрении.
Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокирования расследований НАБУ и незаконного давления на разоблачителя (Микитася – 24 канал),
– подчеркнули в бюро.
Что этому предшествовало
- Полиция провела обыски в доме Микитася. Кроме этого, ему вручили подозрение по делу о похищении человека. По информации правоохранителей, Микитась был заказчиком преступления.
- Однако Микитася еще с октября 2019 года подозревают в производстве в отношении квартир Нацгвардии.
- Это дело нанесло ущерб государству более чем на 81 миллион гривен. Кстати, в декабре Микитась возместил государству около 50 миллионов гривен.
- Кроме этого, Микитась дал показания против Татарова. Экс-застройщик рассказал, что Татаров фактически был посредником при передаче взятки.
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