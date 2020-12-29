В Национальном антикоррупционном бюро обеспокоились из-за действий Нацполиции в отношении бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. В частности, из-за нового подозрения экс-застройщику.

Какая реакция НАБУ на новое подозрение Микитасю

Детективы не владеют информацией на основании которой Микитасю сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в фейсбуке.

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Кроме того, в бюро назвали Микитася обличителем коррупции и отметили, что он предоставил информацию о коррупции в высших эшелонах власти. Именно благодаря этому заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову сообщили о подозрении.

Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокирования расследований НАБУ и незаконного давления на разоблачителя (Микитася – 24 канал),

– подчеркнули в бюро.

Что этому предшествовало