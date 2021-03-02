Александр Новиков направил в суд 2 протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого. В частности, они касаются конфликта интересов главы Конституционного Суда при принятии им решения о неконституционности э-декларирования.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил 2 протокола по Тупицкому в Голосеевский районный суд города Киева.

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Они касаются административного правонарушения Александра Тупицкого, который до 29 декабря 2020 года занимал должность председателя Конституционного Суда Украины.

Просим суд сообщать о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, составившим протокол, объяснений,

– отметил Новиков.

Что известно об этих протоколах

В них идет речь о признаках конфликта интересов при принятии Тупицким решения о неконституционности э-декларирования.

Справка. 27 октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование.

Они также касаются умышленного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму. Его судья купил уже после оккупации полуострова – в 2018 году.

За эти нарушения предусмотрена административная ответственность.

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