Новиков направил в суд 2 протокола касательно Александра Тупицкого
Александр Новиков направил в суд 2 протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого. В частности, они касаются конфликта интересов главы Конституционного Суда при принятии им решения о неконституционности э-декларирования.
Источник:НАПК
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил 2 протокола по Тупицкому в Голосеевский районный суд города Киева.
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Новиков направил в суд протоколы относительно отстраненного главы КСУ
Они касаются административного правонарушения Александра Тупицкого, который до 29 декабря 2020 года занимал должность председателя Конституционного Суда Украины.
Просим суд сообщать о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, составившим протокол, объяснений,
– отметил Новиков.
Что известно об этих протоколах
- В них идет речь о признаках конфликта интересов при принятии Тупицким решения о неконституционности э-декларирования.
- Они также касаются умышленного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму. Его судья купил уже после оккупации полуострова – в 2018 году.
За эти нарушения предусмотрена административная ответственность.
Отстранение Тупицкого: что известно
- В декабре 2020 года глава КСУ проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении Тупицкому прислали по почте. Его подозревают в подкупе свидетеля, а также введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- 29 декабря Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности главы КСУ, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта.
- Несмотря на указ главы государства, отстраненный судья продолжает выполнять свои служебные обязанности дистанционно и получает зарплату. За январь 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.
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