Новиков через ОАСК оспаривает свое увольнение из НАБУ
Экс-работник Национального антикоррупционного бюро Владимир Новиков просит восстановить его в должности. Окружной административный суд Киева открыл производство.
Источник:ОАСК
Судебное заседание назначили на 30 марта.
К теме Зеленский хочет врезать полномочия Окружного админсуда: текст законопроекта
Что оспаривает Новиков
- Новиков просит признать противоправным и отменить распоряжение о его увольнении из НАБУ. В декабре 2020 года его подписал директор бюро Артем Сытник.
- В исковом заявлении Новиков отметил, что не соглашается с приказом и распоряжением. Экс-чиновник считает их незаконными и противоправными.
- Новиков утверждает, что они сделаны исключительно на предположениях и с нарушением норм законодательства, потому что Сытник якобы не имел соответствующих служебных полномочий в связи с решением Конституционного суда.
Почему Новиков говорит, что Сытник не имел полномочий
- Накануне в Раду внесли законопроект, который предусматривает увольнение Сытника.
- Дело в том, что в декабре 2020 года отдельные положения закона О НАБУ утратили силу, так как Конституционный суд признал их неконституционными. В КСУ уверяли, что пятый президент Петр Порошенко превысил полномочия, когда назначал Сытника.
- В СМИ появилась информация якобы об увольнении Сытника просил президент Владимир Зеленский.
- Однако активисты уже назвали плохие последствия освобождения Сытника для Украины. Например, потеря доверия международных партнеров, ухудшение отношений с США и НАТО.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter