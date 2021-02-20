Херсонец Юрий Прошуров предложил свой аналог тактического снаряжения. Ветеран российско-украинской войны шьет максимально удобные плитоноски.

Соответствующая амуниция не громоздкая и не сковывает движения, похожую используют американские "морские котики". Прошуров рассказал, что все сделали так, чтобы снимать нагрузку с плеч и переносить ее на всю спину.

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Херсонец объяснил, что если использовать плитоноски вместе с поясом и упорами, то вся тяжесть бронежилета будет перенесена на таз.

Когда возникла идея шить снаряжение

Идея шить тактическое снаряжение у 28-летнего Юрия Прошурова появилась во время службы в зоне АТО. В 2014 году он записался добровольцем в батальон "Херсон". На службе подразделение мужчина охранял блокпосты и патрулировал территории в таких горячих точках, как:

Курахово;

Золотое;

Сватово;

Попасная.

Участник АТО вспомнил – ношение бронежилета стало еще одним испытанием. По словам Прошурова, соответствующее снаряжение было неудобным.



Ношение бронежилета стало испытанием / Фото 24 канала

"Весь вес не распределялся равномерно, вес бронежилета ложилась на плечи. В нем более 20 минут трудно выстоять", – объяснил херсонец.

Обеспечение армии в начале войны

В начале войны обеспечения армии желало лучшего – снаряжения не хватало. Бойцы носили бронижелеты приобретенные на волонтерские или собственные деньги.

У Юрия Прошурова денег на амуницию не было, поэтому он решил сшить ее сам. Первые выкройки делал по урокам по пошиву рюкзаков, которые нашел в ютубе. Он создал первые плитоноски для себя и друга.

Купил первую бытовую советскую машину, она до сих пор стоит, как памятник. Сделал (плитоноску – 24 канал) себе и потом все переросло в хобби в свободное время,

– рассказал участник военных действий.



Первые выкройки – по урокам по пошиву рюкзаков / Фото 24 канала

Собственный бренд снаряжения

Сейчас у Юрия Прошурова есть свое предприятие и собственный бренд тактического и туристического снаряжения, в частности защитники уже оценили:

плитоноски;

рюкзаки;

ремни.



Прошуров создал собственный бренд снаряжения / Фото 24 каналу

О тендерных закупках для ВСУ речь не идет, заказы индивидуальные. Военный Максим Пахомов приобрел все комплект снаряжения от херсонца, также он заказал плитоноску для отца, который служит на Востоке.

Допустим, на ротацию, ты берешь на себя один бронежилет и набор подсумков. И с этим находишься на позициях. Если снаряжение подведет, то от этого может зависеть жизнь,

– сказал военный Пахамов.

Он отметил, при выборе снаряжения, очень важны надежность и удобство.

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Из чего состоит амуниция

Для амуниции Юрий Прошуров использует самую дорогую кодуру – ткань для бронежелетов. Она отталкивает воду и имеет полиуретановое покрытие. Нитки участник АТО закупает польские, они не рвутся, фурнитура – итальянская, которую используют для быстрого сброса бронежилета.



Прошуров использует самую дорогую кодуру / Фото 24 канала

Класс защиты бронежилета зависит от плит. Херсонец шьет снаряжение под типичные армейские пластины, их вставляют уже сами защитники, из своих старых бронежилетов.

Сейчас амуницию атошник производит сам, но уже скоро у него появятся помощники, так как свое дело он хочет развивать.