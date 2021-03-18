В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции жалуются на новый законопроект нардепов. Отмечают, что Верховная Рада хочет лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы партий.

Речь идет о законопроекте №5253, который зарегистрировали 14 депутатов Читайте также Реестр коррупционеров обновили: какие изменения сделали в НАПК Что говорят в НАПК о законопроекте В законопроекте предлагают запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. Например, для вывода денег в наличные с помощью фиктивных договоров.

Это значит, если законопроект одобрят, НАПК сможет видеть нарушения в отчетах, но они не будут основанием для приостановления госфинансирования партии .

. Отметили, что среди депутатов, которые причастны к инициативе, присутствует руководство всех фракций парламента. Поэтому НАПК связывает это намерение со своей работой по контролю за тем, как партии тратят государственные деньги. Глава НАПК Александр Новиков назвал законопроект попыткой "убить" одну из ключевых функций НАПК. После решения Конституционного Суда относительно е-декларирования, мы воспринимаем этот законопроект как следующую наибольшую угрозу для результативной работы НАПК,

– подчеркнул Новиков. Приостановление госфинансирования партий: что известно В 2020 – 2021 годах НАПК приостанавливало финансирование 3 парламентских партий: "Батькивщины", "Голоса" и "Слуги народа". Агентство привело некоторые из причин приостановки финансирования ранее: Партия заплатила за услуги медиамониторинга более 500 тысяч гривен. Зато исполнитель предоставил отчет, который скопирован с ранее размещенной на официальном сайте одной из общественных организаций.

Другая партия перечислила пятерым компаниям по договорам более 14 миллионов гривен за полиграфическую продукцию. Счета компаний, на которые должны были поступить деньги, открыли позже даты заключения самих договоров.