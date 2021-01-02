Новая глава ОБСЕ от Швеции Анн Линде совершит свой первый зарубежный визит в соответствующей должности – в Украину. Поездку ожидают в январе 2021 года.

В то же время Линде уже заявила о том, что Шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу ТКГ и нормандского формата с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапаров.

К теме Обмен пленными и потери от "перемирия": как изменилась война на Донбассе в 2020 году

Она отметила, что Украина приветствует намерения шведской стороны сосредоточить усилия на укреплении уважения к безопасности европейского порядка и решении конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Надеемся, что этот визит будет важным поводом действующему председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины,

– говорится в сообщении.

По словам Джапарова, Украина возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы. Она добавила, что в ходе визита планируется детально обсудить практические аспекты ее реализации.

Председательство Швеции в ОБСЕ: что об этом известно