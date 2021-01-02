Новая руководительница ОБСЕ совершит первый зарубежный визит в Украину
Новая глава ОБСЕ от Швеции Анн Линде совершит свой первый зарубежный визит в соответствующей должности – в Украину. Поездку ожидают в январе 2021 года.
В то же время Линде уже заявила о том, что Шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу ТКГ и нормандского формата с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапаров.
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Она отметила, что Украина приветствует намерения шведской стороны сосредоточить усилия на укреплении уважения к безопасности европейского порядка и решении конфликтов на пространстве ОБСЕ.
Надеемся, что этот визит будет важным поводом действующему председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины,
– говорится в сообщении.
По словам Джапарова, Украина возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы. Она добавила, что в ходе визита планируется детально обсудить практические аспекты ее реализации.
Председательство Швеции в ОБСЕ: что об этом известно
- 1 января 2021 года Королевство Швеция начало свое годовое Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Новой главой стала Анн Линде.
- В повестке дня в начале 2021 года будут вопросы по урегулированию конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Украине.
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