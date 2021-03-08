Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заговорила о новой пресс-конференции Владимира Зеленского. По ее словам, он ежедневно получает много запросов на интервью от украинских и иностранных СМИ.

Предполагаемая дата новой пресс-конференции Зеленского

Юлия Мендель сказала, что возможно новая Пресс-конференция Владимира Зеленского состоится ко второй годовщине инаугурации президента, 20 мая. Однако точно обещать это она пока не может.

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"Люди, которые работают в Офисе Президента годами, говорят, что такого внимания никогда не было к президенту. Вы себе не представляете сколько запросов мы получаем. Сейчас это более 100 запросов из разных стран", – рассказала Мендель.

Справка. 20 мая 2020 года Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. Из-за карантина она состоялась под открытым небом и с ограниченным количеством журналистов.

"Мы не прячемся"

По ее словам, они ни в коем случае не прячутся. Когда есть поездки по регионам, даже во время коронавируса, они пытаются с учетом ограничений, приглашать журналистов и делать брифинги.

"Плюс мы используем различные форматы – иногда президент может идти на различные ток-шоу, а также мы общаемся с различными иностранными медиа, например, едем в Арабские Эмираты – даем интервью. Давали интервью и США, поскольку это было нужно. Но президент не может ответить на все запросы. Это в принципе невозможно", – подчеркнула пресс-секретарь.

Также добавила, что все запросы СМИ проверяет и анализирует она. И только после этого дает Владимиру Зеленскому свои предложения.