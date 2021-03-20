С 20 марта "Новая почта" повысила тарифы на все виды посылок. Для того чтобы отправить в другую область отправления весом 0,5 килограмма, теперь придется заплатить не 40, а 45 гривен.

Кроме того, компания повысила на 1 – 10 гривен и стоимость упаковки посылок.

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"Новая почта" повысила тарифы

Отправить посылку до 0,5 килограмма теперь стоит

в пределах города – от 30 до 35 гривен;

в пределах области – от 35 до 40 гривен;

по стране от – 40 до 45 гривен.

Весом до 1 килограмма

в пределах города – от 35 до 40 гривен;

в пределах области – от 40 до 45 гривен;

по стране – от 45 до 50 гривен.

Весом до 2 килограммов

в пределах города – от 40 до 45 гривен;

в пределах области – от 45 до 50 гривен;

по стране – от 50 до 55 гривен.

Весом до 5 килограммов

в пределах города – от 45 до 50 гривен;

в пределах области – от 50 до 55 гривен;

по стране – от 55 до 60 гривен.

Весом до 10 килограммов

в пределах города – от 55 до 60 гривен;

в пределах области – от 60 до 65 гривен;

по стране – от 65 до 70 гривен.

Весом до 20 килограммов

в пределах города – от 75 до 80 гривен;

в пределах области – от 80 до 85 гривен;

по стране – от 85 до 90 гривен.

Весом до 30 килограммов

в пределах города – от 95 до 100 гривен;

в пределах области – от 100 до 105 гривен;

по стране – от 105 до 110 гривен.

Однако компания отменила дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 сантиметров по одной из сторон отправления при условии упаковки. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу.

В пресс-службе "Новой почты" отметили, что долгое время они не повышали стоимость услуг, "понимая всю сложность экономической ситуации", связанной с эпидемией коронавируса и карантинными ограничениями.



Сравнительная таблица старых и новых тарифов / Инфографика "Новой почты"



Сравнение тарифов упаковки в коробку / Инфографика "Новой почты"