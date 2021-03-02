В Украине 8 марта – государственный выходной из-за Международного женского дня. В праздник отделения "Новой почты" и "Укрпочты" будут работать с определенными изменениями.

Оба почтовых сервиса будут частично работать, несмотря на государственный выходной.

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Как будет работать 8 марта "Новая почта"

В праздничный день отделения "Новой почты" будут предоставлять услуги по графику субботы.

В понедельник, 8 марта, отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения),

– заявили в компании.

Там также добавили, что с детальным графиком работы каждого отделения можно ознакомиться на сайте.

Как будет работать 8 марта "Укрпочта"

В этот день будут открыты только центральные и дежурные отделения, а также отделения курьерской доставки в разных городах Украины.

Например, в Киевской области будут работать 4 отделения, в Одесской области – 4, на Львовщине – 2. Однако в большинстве отделений Укрпочты 8 марта будет выходной.

Детальный график по областям можно посмотреть здесь.

Обратите внимание! В Национальном банке Украины заявили, что государственный выходной не повлияет на систему электронных платежей, ведь она работает в режиме 23/7.