"Новая почта" увеличила тарифы на доставку: сколько теперь придется платить
"Новая почта" изменила стоимость своих услуг доставки и упаковки отправлений. Новые тарифы начнут действовать уже с 20 марта.
Источник:"Новая почта"
На сайте почты отметили, что "Новая почта" длительное время сознательно не повышала тарифы, понимая всю сложность экономической ситуации. Но сейчас "повышение является вынужденным".
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В компании пояснили, что вынуждены сделать незначительное повышение тарифов из-за роста цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцию и тому подобное.
Поэтому с 20 марта состоятся следующие обновления:
- Отменят дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 сантиметров по одной из сторон отправления при условии упаковки. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.
- Тариф на базовые услуги доставки повысят на 5 гривен.
- Тариф на упаковку увеличат на 1 – 6 гривен.
Сравнение старых и новых тарифов / Фото "Новой почты"
Как формируется тариф на доставку "Новой почты": смотрите видео
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