Законопроєкт про обіг зброї не передбачає вільне її носіння. Зброю можна буде зберігати лише у спеціально обладнаному місці вдома.

Про важливість схвалення законопроєкту №4335 розповів глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

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Україна – єдина країна в Європі, де на законодавчому рівні не врегульовано питання обігу зброї. У жодному разі не йдеться про носіння зброї! Наразі це питання для комітету закрите. Ходити зі зброєю по вулицях ніхто не буде,

– заявив Монастирський.

Щоб купити зброю, потрібно пройти навчання

За словами Монастирського перед тим, яку купувати зброю слід пройти відповідне навчання: "Будуть курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування".

Крім того, деякі види зброї та боєприпасів будуть заборонені до цивільного обігу.

Політик підкреслив, що законопроєкт передбачає запровадження посвідчення власника зброї. У ньому зазначатимуться ті категорії, які може отримати власник – за аналогією з посвідченням водія.

"На кожну одиницю зброї буде технічний паспорт з відомостями про власника та серійний номер. Тільки з цими документами можна буде придбати зброю в магазині", – запевнив Монастирський.

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Хто не зможе купити зброю

Ми будемо перевіряти, як зберігається зброя вдома. Якщо неналежно – ліцензію можуть не продовжити або забрати,

– заявив нардеп.

Чиновник запевнив, що отримати посвідчення власника зброї не зможуть ті, хто має медичні протипоказання та судимість. Крім того, купувати зброю не дозволять особам, які притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Зверніть увагу! Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", легалізацію зброї підтримують лише 23% українців. Натомість 75% – проти.