Ношение масок и социальная дистанция будут актуальны до конца года, – Шмыгаль
Украинцам придется смириться с ношением масок и хранением социальной дистанции до конца года. Как ожидает глава правительства Денис Шмыгаль, январский локдаун позволит сбить волну заболеваемости, а уже в конце зимы – начале весны Украина получит вакцину.
Носить маску придется до конца года
Однако даже несмотря на это карантин в Украине отменять не будут до конца 2021 года. Об этом Шмыгаль рассказал в эфире "Сніданку з 1 + 1".
К теме Штраф за отсутствие маски: в Нацполиции объяснили, как будут реагировать на нарушение
В феврале – марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – это будут основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года,
– сказал Шмыгаль.
Премьер заверил, что Украина подписала все необходимые документы, чтобы получить препараты для иммунизации в рамках инициативы COVAX.
Ответственность за неношение средств защиты в общественных местах: коротко
- В Украине 14 января 2021 года вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для представителей бизнеса, которые впускают в учреждения лиц без средств индивидуальной защиты.
- Размер штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 – 5 100 гривен.
- Всех посетителей заведений и пассажиров транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски.
- Посетителю без маски нужно отказать в обслуживании и вызвать полицию.
Поделиться новостью