Украинцам придется смириться с ношением масок и хранением социальной дистанции до конца года. Как ожидает глава правительства Денис Шмыгаль, январский локдаун позволит сбить волну заболеваемости, а уже в конце зимы – начале весны Украина получит вакцину.

Носить маску придется до конца года

Однако даже несмотря на это карантин в Украине отменять не будут до конца 2021 года. Об этом Шмыгаль рассказал в эфире "Сніданку з 1 + 1".

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В феврале – марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – это будут основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года,

– сказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что Украина подписала все необходимые документы, чтобы получить препараты для иммунизации в рамках инициативы COVAX.

Обратите внимание! После завершения локдауна 24 января Украина вернется к адаптивному карантину, срок которого пока правительство установило до 28 февраля. По словам главы Минздрава Максима Степанова, о продлении локдауна может говориться только в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Ответственность за неношение средств защиты в общественных местах: коротко

В Украине 14 января 2021 года вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для представителей бизнеса, которые впускают в учреждения лиц без средств индивидуальной защиты.

Размер штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 – 5 100 гривен.

Всех посетителей заведений и пассажиров транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски.

Посетителю без маски нужно отказать в обслуживании и вызвать полицию.



Штрафы за отсутствие маски / Инфографика 24 канала