Норвежца выдворили из Украины и на 3 года запретили въезд: детали, фото
Правоохранители выдворили из Украины гражданина Норвегии, запретив ему в течение 3 лет въезжать в страну. Причина – в соцсетях он писал о намерениях совершить тяжкие преступления на украинской территории.
Источник:Полиция Киева
Полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве гражданина Норвегии, который ранее уже отбывал наказание за насильственные преступления.
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Норвежца выдворили из Украины: детали
В то же время в своих социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины,
– говорят в полиции.
В течение суток оперативники разыскали норвежца в одном из киевских хостелов.
Учитывая криминальную биографию злоумышленника и его намерения, к задержанию норвежца привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине.
Впоследствии приняли решение о его выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года.
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