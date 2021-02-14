Правоохранители выдворили из Украины гражданина Норвегии, запретив ему в течение 3 лет въезжать в страну. Причина – в соцсетях он писал о намерениях совершить тяжкие преступления на украинской территории.

Полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве гражданина Норвегии, который ранее уже отбывал наказание за насильственные преступления.

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Норвежца выдворили из Украины: детали

В то же время в своих социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины,

– говорят в полиции.

В течение суток оперативники разыскали норвежца в одном из киевских хостелов.

Учитывая криминальную биографию злоумышленника и его намерения, к задержанию норвежца привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине.

Впоследствии приняли решение о его выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года.

Обратите внимание! Ранее полиция узнала, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу Зюзя. Правоохранители задержали его и принудительно выдворили за пределы Украины.



Из Украины выдворили гражданина Норвегии / Фото Нацполиции