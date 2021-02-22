Для демократических государств общепринятым является правило о сменяемости руководителей ключевых государственных институтов. В то же время это особенно важно для украинских судов.

Так называемые вечные председатели судов обычно являются гарантией сохранения коррупции, круговой поруки и влияния на других судей. Об этом рассказала исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть".

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Она объяснила, что именно поэтому закон запрещает одному судье быть председателем суда больше, чем 2 раза подряд.

Однако соответствующую норму или игнорируют, или обходят различными манипуляциями. Для этого им не нужно находить собственного Медведева – председатель суда может просто за месяц досрочно уйти с поста, чтобы его переизбрали в третий раз,

– заметила Шиба.

Полномочия председателя Печерского суда должны были закончиться

Исполнительная директор Фонда DEJURE рассказала, что, вероятно, так сделал и глава Печерского суда Киева Руслан Козлов. Впервые он был избран председателем суда в 2015 году, второй срок полномочий должен был закончиться 31 марта 2020, сказала она.

Однако по неизвестной причине больше, чем за месяц до истечения срока – собрание судей переизбрало его еще на 3 года, сказала Шиба. В то же время она добавила, что Общественный совет добродетели однозначно считает, что избрание председателем суда благодаря манипуляциям является признаком недоброчесности.

По словам Ирины Шибы, за тем, придерживаются ли председателя ключевых судов страны соответствующих правил, следят ряд общественных организаций, в частности Автомайдан и фонд DEJURE.

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