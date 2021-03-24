Нормандського формату не буде, – Жданов пояснив, чому немає підстав
В останніх заявах помічника Володимира Путіна йдеться про відсутність прогресу щодо нормандського формату нібито через погану організацією зустрічей. Тож експерти припускають, що перемовин може не бути.
Источник:24 канал
Для них немає вагомих підстав. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.
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За його словами, ключове питання – це вивід російських військ і передача кордону під наш контроль. Однак тут позиції України та Російської Федерації повністю протилежні.
Шанси на те, що зустріч у нормандському форматі може відбутись, майже дорівнюють нулю,
– вважає Жданов.
Він також додав, що сама Росія не розглядає можливості зустрічі у квітні 2021 року. Особливо, після заяв помічника Путіна Дмитра Козака про те, що вони хочуть письмове зобов'язання про припинення відкриття вогню у відповідь. Як наголосив військовий експерт, це зробити неможливо.
Про загострення на фронті
В Офісі Президента заявили, що загострення на фронті суттєво не вплине на переговори. Хоча просування в цих процесах немає. Як зазначив експерт, що це – тиск на політичне рішення президента Володимира Зеленського.
"Росія чітко розуміє, що Зеленський обіцяв мир, тому кожна втрата – це удар по іміджу не тільки президента, а і його обіцянок. Тому загострення – це прямий тиск через військові дії", – зазначив Жданов.
Як змусити Росію закінчити війну
Як наголосив експерт, ключовим у завершенні війни є вивід російських військ із території України. Як тільки вони покинуть нашу територію, подальше владнання конфлікту – це буде справа технічних питань.
Щоби до цього змусити Росію треба тиснути на сторони нормандського формату – Німеччину та Францію. Тут треба застосовувати будь-які важелі, оскільки вони не дуже прагнуть нам допомагати у війні, додав експерт.
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