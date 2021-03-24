В останніх заявах помічника Володимира Путіна йдеться про відсутність прогресу щодо нормандського формату нібито через погану організацією зустрічей. Тож експерти припускають, що перемовин може не бути.

Для них немає вагомих підстав. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, ключове питання – це вивід російських військ і передача кордону під наш контроль. Однак тут позиції України та Російської Федерації повністю протилежні.

Шанси на те, що зустріч у нормандському форматі може відбутись, майже дорівнюють нулю,

– вважає Жданов.

Він також додав, що сама Росія не розглядає можливості зустрічі у квітні 2021 року. Особливо, після заяв помічника Путіна Дмитра Козака про те, що вони хочуть письмове зобов'язання про припинення відкриття вогню у відповідь. Як наголосив військовий експерт, це зробити неможливо.

Про загострення на фронті

В Офісі Президента заявили, що загострення на фронті суттєво не вплине на переговори. Хоча просування в цих процесах немає. Як зазначив експерт, що це – тиск на політичне рішення президента Володимира Зеленського.

"Росія чітко розуміє, що Зеленський обіцяв мир, тому кожна втрата – це удар по іміджу не тільки президента, а і його обіцянок. Тому загострення – це прямий тиск через військові дії", – зазначив Жданов.

Як змусити Росію закінчити війну

Як наголосив експерт, ключовим у завершенні війни є вивід російських військ із території України. Як тільки вони покинуть нашу територію, подальше владнання конфлікту – це буде справа технічних питань.

Щоби до цього змусити Росію треба тиснути на сторони нормандського формату – Німеччину та Францію. Тут треба застосовувати будь-які важелі, оскільки вони не дуже прагнуть нам допомагати у війні, додав експерт.

Зверніть увагу! Нормандський формат створили у 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. У "норманській четвірці» беруть участь 4 країни: Україна, Франція, Німеччина та Росія.

Експерт пояснив, що не так із нормандським форматом: дивіться відео