Нормандского формата не будет, – Жданов объяснил, почему нет оснований
В последних заявлениях помощника Владимира Путина говорится об отсутствии прогресса по нормандскому формату якобы из-за плохой организации встреч. Поэтому эксперты предполагают, что переговоров может не быть.
Источник:24 канал
Для них нет веских оснований. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, ключевой вопрос – это вывод российских войск и передача границы под наш контроль. Однако здесь позиции Украины и Российской Федерации полностью противоположны.
Шансы на то, что встреча в нормандском формате может состояться, почти равны нулю,
– считает Жданов.
Он также добавил, что сама Россия не рассматривает возможности встречи в апреле 2021 года. Особенно, после заявлений помощника Путина Дмитрия Козака о том, что они хотят письменное обязательство о прекращении открытие огня в ответ. Как подчеркнул военный эксперт, это сделать невозможно.
Об обострении на фронте
В офисе Президента заявили, что обострение на фронте существенно не повлияет на переговоры. Хотя продвижения в этих процессах нет. Как отметил эксперт, это – давление на политическое решение президента Владимира Зеленского.
"Россия четко понимает, что Зеленский обещал мир, поэтому каждая потеря – это удар по имиджу не только президента, но и его обещаний. Поэтому обострение – это прямое давление через военные действия", – отметил Жданов.
Как заставить Россию закончить войну
Как отметил эксперт, ключевым в завершении войны является вывод российских войск с территории Украины. Как только они покинут нашу территорию, дальнейшее улаживание конфликта – это будет дело технических вопросов.
Чтобы заставить это сделать Россию надо давить на стороны нормандского формата – Германию и Францию. Здесь надо применять любые рычаги, поскольку они не очень стремятся нам помогать в войне, добавил эксперт.
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