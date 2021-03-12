Недавно Владимир Зеленский предложил новую альтернативу нормандскому саммиту. Президент Украины заявил, что хочет провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.

Мы расспросили экспертов о том, нужно ли менять формат переговоров по ситуации на Донбассе и к чему это может привести.

Также интересно Путин сознательно ускользает: плохие намерения Кремля и история переговоров по Донбассу

Что предлагает Зеленский

Об изменении формата нормандских переговоров Владимир Зеленский сказал на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". Так, президент заявил, что в том случае, если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, он предлагает провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.

В любом случае готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате – я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного, значит, я встречусь с каждым в отдельности,

– сказал Зеленский.

Напомним, что сейчас саммит в нормандском формате планируют провести в апреле, хотя пока и нет уверенности, что встреча все же состоится. Последняя встреча нормандской четверки проходила в декабре 2019 года в Париже. После этого лидеры стран должны были встретиться через год.

В конце января 2021 года должна была состояться встреча политических советников стран "нормандской четверки". Но инициатором переноса встречи стала именно украинская сторона, из-за пожара в Харькове и выезда главы Офиса Президента Андрея Ермака на место трагедии.

Что говорят эксперты

Эксперты уверены, что изменение формата переговоров никак не повлияет на ситуацию на Донбассе. Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что отдельные встречи между лидерами "нормандской четверки" происходили и ранее.

На двусторонних встречах можно согласовать позиции по отдельным вопросам. Однако, достижение новых соглашений или изменение предыдущих возможно лишь при встрече всех лидеров вместе. Поэтому не стоит от двусторонних встреч ждать каких-то изменений в ситуации на Донбассе. Однако такие встречи могут подготовить почву для полноценного саммита лидеров,

– отметил Хмелевский.



Пресс-конференция лидеров стран нормандского формата / Фото Getty Images

Анна Лачихина, политический консультант, пояснила, что, к сожалению, изменение формата переговоров не факт, что приведет хотя бы к чему-то. К тому же из заявлений Зеленского не до конца понятно: это предлагается как альтернатива встречам, или как последовательный план действий. Зеленский заявляет о том, что к переговорам все равно готовятся.

То есть, они не отказываются от этого формата, но при этом уже разработали вместе с Германией и Францией новый план встреч, а Россия говорит, что такого плана никогда не видела. Несмотря на такие заявления со стороны России, это дает понять, что любое предложенное другими тремя сторонами их не интересует и ни на какие уступки они идти не собираются,

– говорит Лачихина.

Она добавила: если мы правильно понимаем слова Зеленского, то он планирует отдельно встретиться с Францией, Германией и Россией. Если удастся встретиться тет-а-тет с Россией, то мы не сможем полагаться на эти договоренности и должны понимать, что от любых договоренностей Россия может отказаться. Потому что даже в присутствии других сторон России никогда не было сложно трактовать все договоренности по-своему, и обычно это были полностью противоположные позиции и мнения.

Вера в то, что такая инициатива президента приведет к каким-то позитивным сдвигам в процессе переговоров, приближается к нулю. Однако, срабатывает еще такая логика, что если ты повторяешь одно и то же действие и оно не приводит ни к каким результатам, то начинаются определенные эксперименты. Возможно, это один из таких экспериментов, чтобы посмотреть, как противоположная сторона будет реагировать,

– пояснила эксперт.

Она отметила, что позиция российской стороны понятна – о признании территорий, группировок, о проведении выборов и т.д. – и они от этой позиции не отступаются. Суть заключается в том, чтобы найти ту точку, где можно найти общий интерес. Вероятно, что Украина и ее союзники пока эту точку не нашли.

Возможно, предложение такого формата – это один из таких шагов, которые они тестируют как гипотезу – сработает или нет. Но я бы не сохраняла оптимизма, что это поможет нам сдвинуть процесс в качественном направлении. Если эта инициатива не сработает, можем ожидать новых экспериментов,

– подытожила Лачихина.

Интересно Год после нормандской встречи: какие договоренности выполнены и почему до сих пор нет мира на Донбассе

Что такое нормандский формат

Напомним, что на переговорах в нормандском формате речь идет о появлении миротворцев ООН на Донбассе, освобождении заложников, режиме прекращения огня и о местных выборах на Донбассе. Последняя встреча "нормандской четверки" проходила в декабре 2019 года в Париже.

Тогда договорились о следующем:

разведение войск на трех участках;

полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

открытие новых пунктов пропуска на Донбассе через 30 дней после встречи;

новый план разминирования территорий;

обмен пленными в формате "всех на всех";

продление действия закона Об особом статусе Донбасса на год;

закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Но не все из этого удалось воплотить в реальность. Да, были проведены обмены пленными, но, например, разминирование и открытие новых пунктов пропуска продолжает блокировать Россия.