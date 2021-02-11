Переговоры Трехсторонней контактной группы являются неэффективными, так как там часто есть провокации со стороны представителей России. В то же время нормандский формат – единственные переговоры с Россией, которые имеют смысл.

Представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский рассказал, что только на переговорах в нормандском формате можно о чем-то договориться. Все из-за того, что там принимают участие президенты стран, которые действительно принимают решения.

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По его словам, во время заседаний ТКГ переговоры не проходят. Зато только возникают провокации со стороны представителей ОРДЛО, которые на самом деле являются гражданами России и имеют соответствующие паспорта.

Они просто провоцируют перепалки, чтобы никаких договоренностей не достигали,

– рассказал он.

Казанский отметил, что Украина не может выйти из ТКГ, так как это будет своеобразным "козырем" для России.

Перемирие никогда не было абсолютным

Представитель в ТКГ заявил, что всеобъемлющего прекращения огня, о котором говорили, не было, но и утверждать, что оно было недейственным, не стоит. Интенсивность огня действительно падала, а количество погибших сократилось. Впрочем, еще когда подписывали перемирие, не было сомнений, что российская сторона его снова нарушит.

"Цель России – не перемирие, а война. Именно для этого создавали "ЛНР" и "ДНР", у них нет никаких других задач. Их суть – воевать против Украины", – подчеркнул он.

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Казанский также отметил, что Россия хочет иметь "судьбу украинского суверенитета". Поскольку эту задачу не выполнили, Кремль будет продолжать агрессию.

На протяжении последних лет боевые действия так и продолжаются – они обостряются, потом есть период затишья, и так постоянно,

– рассказал представитель ТКГ.

Как отметил Казанский, Россия использует перемирие для давления на Украину, чтобы постоянно создавать нестабильность. Потому стоит быть готовыми к любому развитию событий.