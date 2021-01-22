Встречу "нормандской четверки" запланировали на 22 января, однако по инициативе Украины ее перенесли. Советник главы Офиса Президента рассказал, когда теперь будут обсуждать урегулирование войны на Донбассе.

Когда состоится встреча

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 27 января. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

К теме Расширение нормандского формата по Донбассу: Россия назвала свое условие

Также Подоляк отметил, что содержание встречи – плановое, согласованное на предыдущем собрании.

Напомним, что украинская сторона перенесла встречу из-за трагических событий в Харькове.

21 января в Харькове сгорел нелегальный дом престарелых. В пожаре погибли 15 человек.

Встреча в нормандском формате: последние новости