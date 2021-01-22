Когда встретятся советники "нормандской четверки": известна дата
Встречу "нормандской четверки" запланировали на 22 января, однако по инициативе Украины ее перенесли. Советник главы Офиса Президента рассказал, когда теперь будут обсуждать урегулирование войны на Донбассе.
Когда состоится встреча
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 27 января. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".
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Также Подоляк отметил, что содержание встречи – плановое, согласованное на предыдущем собрании.
Напомним, что украинская сторона перенесла встречу из-за трагических событий в Харькове.
Встреча в нормандском формате: последние новости
- Украинская сторона предлагает расширить нормандский формат. В частности, приобщить туда президента США Джо Байдена.
- Владимир Зеленский считает, что глава США "хорошо понимает вопросы Украины и России".
- В МИД России отреагировали на инициативу Украины.
- Последняя встреча нормандской четверки состоялась 12 января 2021 года в Берлине.
- Заседание длилось больше 6 часов в закрытом формате.
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