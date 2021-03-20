Россия выступила с предложением изменить принцип организации заседаний "нормандской четверки". Страна-агрессор также хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению минских соглашений.

Соответствующее письмо в Берлин, Киев и Париж направил заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

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О чем говорится в письме

В документе говорится о проекте общих итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел нормандского формата.

Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяемый в международной дипломатической практике принцип ротации глав, чтобы эту функцию выполнял по очереди каждый из четырех участников,

– отметил Козак.

Кроме этого, он предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

Обратите внимание! Сейчас на онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Что известно о встрече советников: кратко