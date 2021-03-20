Россия предлагает изменить принцип проведения переговоров "нормандской четверки"
Россия выступила с предложением изменить принцип организации заседаний "нормандской четверки". Страна-агрессор также хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению минских соглашений.
Источник:Интерфакс-Украина
Соответствующее письмо в Берлин, Киев и Париж направил заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.
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О чем говорится в письме
В документе говорится о проекте общих итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел нормандского формата.
Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяемый в международной дипломатической практике принцип ротации глав, чтобы эту функцию выполнял по очереди каждый из четырех участников,
– отметил Козак.
Кроме этого, он предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.
Что известно о встрече советников: кратко
- Политические советники лидеров "нормандской четверки" 18 марта провели встречу. На ней они обсудили ситуацию на Донбассе.
- Разговор состоялся в формате видеоконференции. В ней принял участие глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Глава ОП предложил принять на уровне "нормандской четверки" совместное заявление. Речь идет о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе, который установили еще 27 июля 2020 года.
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