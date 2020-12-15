Приближает к катастрофе: ноябрь стал вторым самым теплым месяцем за 140 лет
Ноябрь 2020 года стал вторым месяцем в истории, побившим температурный рекорд с 1880 года. Специалисты отмечают, что такие тенденции в будущем могут привести к катастрофе.
В прошлый раз самый теплый ноябрь зафиксировали в 2015 году. Такие данные сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
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Общая средняя глобальная температура над поверхностью суши и океана за ноябрь 2020 года была на 0,97 градуса выше среднего показателя в ХХ веке, который составил 12,9 градуса,
– говорится в сообщении.
Как осложняется климатическая ситуация
Ноябрь 2020 года стал 44 ноябрем и 431 месяцем подряд, когда температура была номинально выше средних показателей на протяжении ХХ века.
Сильные отклонения от нормы специалисты зафиксировали в таких регионах:
- на Аляске;
- в континентальной части США;
- в Северной Европе;
- в Северной Азии;
- в северной части Тихого океана;
- в северной части Берингова моря;
- в Западной Антарктике.
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