Ноябрь 2020 года стал вторым месяцем в истории, побившим температурный рекорд с 1880 года. Специалисты отмечают, что такие тенденции в будущем могут привести к катастрофе.

В прошлый раз самый теплый ноябрь зафиксировали в 2015 году. Такие данные сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

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Общая средняя глобальная температура над поверхностью суши и океана за ноябрь 2020 года была на 0,97 градуса выше среднего показателя в ХХ веке, который составил 12,9 градуса,

– говорится в сообщении.

Как осложняется климатическая ситуация

Ноябрь 2020 года стал 44 ноябрем и 431 месяцем подряд, когда температура была номинально выше средних показателей на протяжении ХХ века.

Сильные отклонения от нормы специалисты зафиксировали в таких регионах: