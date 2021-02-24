Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал ситуацию с приговором Сергею Стерненко. Он заверил, что "ноги" этой проблемы растут не из Офиса генпрокурора, а из Офиса Президента.

Рябошапка отметил, что именно на улице Банковой стоит требовать ответ, который ожидают все украинцы. Однако там молчат.

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"На Банковой не совсем правы в том, что "ноги" этой проблемы растут из Офиса генпрокурора, поскольку эти ноги очень часто ходят на Банковую. Ответ надо спрашивать там, ведь именно на Банковой предлагали кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что все фракции очень комплиментарно и ласково отнеслись к отчету Венедиктовой в Раде.

"Очевидно, что результатов, которые должна была бы показать прокуратура, не было. Доверие населения к прокуратуре не увеличилось, а лишь уменьшилось. Это главная оценка органа, который возглавляет Венедиктова", – подытожил он.

Справка. Активиста Сергея Стерненка засдили до 7,3 лет лишения свободы. Детали – здесь.

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