Уже со среды, 10 марта, в Украине похолодает. Днем температура воздуха опустится до -2... +1 градусов тепла. Ночью - до -13 градусов.

В среду, 10 марта, прохладнее всего будет на Востоке. Днем температура воздуха там опустится до -1… -2 градусов мороза. Ночью – -11… -13 градусов мороза.

Актуально Подъем воды в реках на Западе Украины: спасатели предупредили об угрозе

Теплее всего будет на Западе. Днем воздух прогреется там до +4... +6 градусов. Ночью похолодает до -6… -7 градусов мороза.

Прогноз погоды от 11 до 14 марта