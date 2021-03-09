Ночные морозы до -14 и снег: синоптики обещают в Украине резкое похолодание
Уже со среды, 10 марта, в Украине похолодает. Днем температура воздуха опустится до -2... +1 градусов тепла. Ночью - до -13 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 10 марта, прохладнее всего будет на Востоке. Днем температура воздуха там опустится до -1… -2 градусов мороза. Ночью – -11… -13 градусов мороза.
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Теплее всего будет на Западе. Днем воздух прогреется там до +4... +6 градусов. Ночью похолодает до -6… -7 градусов мороза.
Прогноз погоды от 11 до 14 марта
- В четверг, 11 марта, существенного потепления не прогнозируют. На Востоке синоптики обещают днем от -2 до +1 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов мороза.
- В пятницу, 12 марта, Украину накроют метели. Снег с дождем прогнозируют во всех регионах, кроме Юга. Сильные морозы обещают на Востоке – до -12 градусов мороза ночью и -2 градусов мороза днем. На Западе будет теплее. Днем воздух там прогреется до +7 градусов. Ночью – опустится до -3 градусов мороза.
- В субботу, 13 марта, начнется потепление. Даже на Востоке прогнозируют лишь -6… -2 градусов мороза ночью и +4 градусов днем. На Западе и в центральных регионах температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов.
- В воскресенье, 14 декабря, в Украине наконец существенно потеплеет. На Востоке обещают до +4 градусов днем. Ночью прогнозируют до -4 градусов тепла. На Западе температура прогреется до +10... +11 градусов.
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