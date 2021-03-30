В Надворной ночью 30 марта сообщили о "минировании" окружной избирательной комиссии в 87 округе. Подсчет голосов на довыборы в Верховную Раду пришлось приостановить.

"Заминировали" комиссию около 2:00. Еще полчаса она работала, принимали протоколы членов участковых избирательных комиссий.

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Как "разминировали" участок

Через полчаса ОИК объявила перерыв для санитарной обработки помещения и временно прекратила работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались.

Уже около 3:30 в ОИК впустили журналистов. Перед тем полиция и саперы осмотрели помещение, взрывчатки не нашли. Тогда ОИК возобновила работу и заседание.



Окружная избирательная комиссия / Фото "Чесно"

Поскольку глава комиссии Руслан Кашников ночью ушел из-за плохого самочувствия, на заседании председательствовал вместо него Артур Доронин.

Обратите внимание! Промежуточные выборы в Раду на 87 округе состоялись 28 марта. Бывший мажоритарщик Зиновий Андреевич сложил депутатские полномочия, потому что его на местных выборах избрали главой Надворнянской ОТО.