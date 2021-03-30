Довыборы в Раду: ночью "минировали" избирательную комиссию в округе на Франковщине
В Надворной ночью 30 марта сообщили о "минировании" окружной избирательной комиссии в 87 округе. Подсчет голосов на довыборы в Верховную Раду пришлось приостановить.
Источник:"Чесно"
"Заминировали" комиссию около 2:00. Еще полчаса она работала, принимали протоколы членов участковых избирательных комиссий.
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Как "разминировали" участок
Через полчаса ОИК объявила перерыв для санитарной обработки помещения и временно прекратила работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались.
Уже около 3:30 в ОИК впустили журналистов. Перед тем полиция и саперы осмотрели помещение, взрывчатки не нашли. Тогда ОИК возобновила работу и заседание.
Окружная избирательная комиссия / Фото "Чесно"
Поскольку глава комиссии Руслан Кашников ночью ушел из-за плохого самочувствия, на заседании председательствовал вместо него Артур Доронин.
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