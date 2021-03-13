Никто не говорил слово "национализация", – Данилов о "Мотор Сич"
Возвращение предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского народа – это не национализация. Процедуру проведут в соответствии с действующим законодательством.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 11 марта говорилось именно об этом. В этом заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"Мотор Сич" вернут государству, но это не национализация
По словам секретаря Совета нацбезопасности, Украина находится в условиях информационной войны с Россией, а та "имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич".
Именно поэтому, мол, "мы имеем сегодня такую негативную информацию о национализации".
Слово "национализация" не было никоим образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которые приняла СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал,
– подчеркнул Данилов.
Он объяснил: на заседании СНБО говорилось о том, что "Мотор Сич" вернут в собственность Украины – "законным способом и в соответствии с действующим законодательством".
Украина не может отдавать кому-либо оборонные предприятия
Секретарь СНБО отметил, что Украина нуждается в инвестициях, но честных – не таких, которые "инвестируют в какие-то Галапагосские острова, какие-то Виргинские острова, в какие-то оффшоры, неизвестные Украине". Таких инвесторов Данилов считает "сомнительными".
По его словам, Украина будет признавать только те инвестиции, "которые зашли официально на банковские счета на территории Украины". А "кто себе что-то придумал и что-то покупает – вот у кого покупали, у того и спрашивайте". Но важнее другое.
Украина не может позволить себе, находясь в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность,
– подытожил Алексей Данилов.
Ситуация вокруг предприятия "Мотор Сич": последние новости
- СНБО 11 марта провел заседание, во время которого среди прочего говорили о возвращении государству запорожского предприятия "Мотор Сич".
- По итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все предприятия оборонного комплекса будут рассматривать на предмет "возвращение украинскому народу". Среди них и "Мотор Сич".
- На ситуацию отреагировали и в Китае. Представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что интересы китайских компаний должны быть защищены по закону.
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