Приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко никто не будет освобождать по требованию улицы – невзирая ни на какие протесты. Такую позицию высказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, "хитро давить на Апелляционный суд" власть не собирается. Ведь продолжается судебная реформа, и суды в Украине будут пытаться сделать действительно честными.

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По требованию улицы Стерненко освобождать никто не собирается

В день рождения Сергея Стерненко – 20 марта – в Киеве под Офис Президента вышли люди с требованием освободить заключенного активиста. По словам Александра Корниенко, это требование удовлетворить невозможно.

Мол, раздаются призывы к власти "звонить в Апелляционный суд, чтобы он освободил одного из осужденных, потому что этого требует улица". Но, по мнению нардепа, это не тот подход, который способствует диалогу с протестующими.

Стерненко никто выпускать не будет, потому что кто-то этого требует на улице. Все это понимают,

– подчеркнул глава "Слуги народа".

Что произошло на Банковой 20 марта

Украинцы вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко в Киеве. Активисты пришли на улицу Банковую в Киеве под Офис Президента.

Сначала мероприятие было вполне мирным, но впоследствии здание ОП облили краской и разрисовали. Также пострадали и двери в помещение (в них разбили стеклянные вставки).



Что следует знать о приговоре Сергею Стерненко / Инфографика 24 канала