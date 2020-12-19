Святой Николай не забыл и об украинских военных, которые защищают государство в зоне Операции Объединенных сил. Он, в частности, посетил одну из боевых позиций "Черных Запорожцев" с подарками и пожеланиями.

Видео с посещением такого неожиданного гостя опубликовала 72 отдельная механизированная бригада Черных Запорожцев.

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С самого начала бойцы удивились такому гостю. Видимо, не верили, что Святой со своими подарками мог зайти аж на боевые позиции. Но когда услышали, кто к ним пожаловал, радушно приняли гостя.

В зимний мороз - через поле и блокпост. С подарками в мешке – в 72-ю бригаду я спешу. "Черных Запорожцев" поздравить, боевого настроения вам пожелать,

– подчеркнул Святой Николай.

Он подчеркнул, что дело украинских защитников непростое – опасное и боевое.

"Свою землю мужественно защищайте, славу своей Родине приобретайте! С праздником вас, ребята", – поздравил бойцов Святой.

Обычно гражданских не допускают до расположения военных на боевых позициях, но Святого Николая, несмотря на статус, пропустили в казармы, где в это время другие военные отдыхали.

Там гость наших воинов встретил пулеметчика "Черных Запорожцев" и оставил ему сразу несколько подарков. Как пояснил сам Святой, боец славно защищал Украину в уходящем году.

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