Скандального Петришина, обещавшего "е*ать подчиненных как тупых свиней", выгнали из прокуратуры
Николай Петришин оскандалился в первый день назначения на должность руководителя Тернопольской прокуратуры. Он устроил громкий алкобанкет и унижал подчиненных. За это его выгнали из органов.
Источник:Следствие.Инфо
Через два дня после громкого инцидента его уволили, а недавно и вовсе "попросили" из прокуратуры. В заключении дисциплинарной комиссии Офиса генпрокурора говорится, что он пил на рабочем месте и оскорблял коллег.
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Вследствие этого служебного расследования и решения дисциплинарной комиссии, Николая Петришина и уволили. Он больше не сможет работать в органах прокуратуры.
Что говорил Петришин о банкете
- Во время расследования происшествия Николай Петришин рассказал комиссии, что действительно заказал в ресторане закуски и пригласил коллег.
- Однако, никакого алкоголя, по его словам, в кабинете не было. Петришин лишь отметил, что ему принесли комбучу – напиток, известный как чайный гриб, но он не содержал алкоголя.
Что сказали его подчиненные и зафиксировали камеры
- Совсем другую версию событий рассказал комиссии бывший заместитель Петришина Александр Божко.
- Он отметил, что в кабинете было несколько бутылок с алкоголем – виски, водка и вино.
- Петришин разливал напитки в рюмки, призывал выпить за его назначение. Он утверждал, что при его руководстве будет лишь "единоначалие".
- Затем Петришин перешел к обидам подчиненных и высказался, что при невыполнении его правил он будет их "еб*ть как тупых свиней". Между коллегами возникла перепалка, после чего Петришин выгнал подчиненного из кабинета.
- Рассказ Божко был подтвержден на полиграфе.
- Камеры из здания прокуратуры показали: Петришин сам доставал из пакета бутылку, на которой были акцизные марки, и разливал в рюмки.
Банкетв честь должности: как это было
- 14 сентября 2020 года Петришина назначили руководителем Тернопольской облпрокуратуры. Он устроил на рабочем месте вечеринку.
- На застолье он позвал своих заместителей и требовал у них "выполнять любые приказы".
- После о пиру стало известно в соцсетях и развернулся скандал.
- 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры Украины,на котором Петришину порекомендовали уйти в отставку.
- На следующий день его уволили с должности прокурора Тернопольской области. Однако полностью "выгнали" из прокуратуры лишь недавно.
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