Николай Петришин оскандалился в первый день назначения на должность руководителя Тернопольской прокуратуры. Он устроил громкий алкобанкет и унижал подчиненных. За это его выгнали из органов.

Через два дня после громкого инцидента его уволили, а недавно и вовсе "попросили" из прокуратуры. В заключении дисциплинарной комиссии Офиса генпрокурора говорится, что он пил на рабочем месте и оскорблял коллег.

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Вследствие этого служебного расследования и решения дисциплинарной комиссии, Николая Петришина и уволили. Он больше не сможет работать в органах прокуратуры.

Что говорил Петришин о банкете

Во время расследования происшествия Николай Петришин рассказал комиссии, что действительно заказал в ресторане закуски и пригласил коллег.

Однако, никакого алкоголя, по его словам, в кабинете не было. Петришин лишь отметил, что ему принесли комбучу – напиток, известный как чайный гриб, но он не содержал алкоголя.

Что сказали его подчиненные и зафиксировали камеры

Совсем другую версию событий рассказал комиссии бывший заместитель Петришина Александр Божко.

Он отметил, что в кабинете было несколько бутылок с алкоголем – виски, водка и вино.

Петришин разливал напитки в рюмки, призывал выпить за его назначение. Он утверждал, что при его руководстве будет лишь "единоначалие".

Затем Петришин перешел к обидам подчиненных и высказался, что при невыполнении его правил он будет их "еб*ть как тупых свиней". Между коллегами возникла перепалка, после чего Петришин выгнал подчиненного из кабинета.

Рассказ Божко был подтвержден на полиграфе.

Камеры из здания прокуратуры показали: Петришин сам доставал из пакета бутылку, на которой были акцизные марки, и разливал в рюмки.

Отметим. Ранее сообщалось, что Петришин может стать заместителем главы Специализированной прокуратуры в военной сфере. Однако этого так и не произошло.

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