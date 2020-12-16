Во время второго пленарного заседания Днепропетровского облсовета депутаты определились со своим главой. Возглавил облсовет представитель "Слуги народа" Николай Лукашук.

За Лукашука проголосовали сразу 95 избранников. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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14 – не поддержали ни одного претендента на должность, 11 – не принимали участия в голосовании.

Что известно о Николае Лукашуке: краткая биография

Родился в 1980 году.

Имеет 2 высших образования – юридическое и экономическое.

Руководитель коммерческих предприятий и неприбыльных организаций.

Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины.

Член рабочей группы при Министерстве юстиции по вопросам совершенствования законодательства в сфере банкротства.

В Днепропетровский областной совет баллотировался под №21 в списке "Слуги народа". Также баллотировался в Криворожский горсовет.

В Днепропетровском облсовете создали 7 фракций

Отметим, что в состав Днепропетровского областного совета входят 120 депутатов. Из них наибольшее количество представителей "Слуги народа" – 30 и "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 29. В облсовете создано 7 фракций.