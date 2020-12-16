Главой Днепропетровского облсовета избрали Николая Лукашука: что о нем известно
Во время второго пленарного заседания Днепропетровского облсовета депутаты определились со своим главой. Возглавил облсовет представитель "Слуги народа" Николай Лукашук.
За Лукашука проголосовали сразу 95 избранников. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
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14 – не поддержали ни одного претендента на должность, 11 – не принимали участия в голосовании.
Что известно о Николае Лукашуке: краткая биография
- Родился в 1980 году.
- Имеет 2 высших образования – юридическое и экономическое.
- Руководитель коммерческих предприятий и неприбыльных организаций.
- Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины.
- Член рабочей группы при Министерстве юстиции по вопросам совершенствования законодательства в сфере банкротства.
- В Днепропетровский областной совет баллотировался под №21 в списке "Слуги народа". Также баллотировался в Криворожский горсовет.
В Днепропетровском облсовете создали 7 фракций
Отметим, что в состав Днепропетровского областного совета входят 120 депутатов. Из них наибольшее количество представителей "Слуги народа" – 30 и "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 29. В облсовете создано 7 фракций.
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