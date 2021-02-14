Детский омбудсмен отреагировал на скандал со стоматологом из Ровно, которая била детей
В Ровно разгорается скандал с врачом-стоматологом, которая била детей во время приема. На ситуацию отреагировал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба.
Источник:Фейсбук Николая Кулебы
Детский омбудсмен попросил родителей находиться вместе с ребенком во время визитов к врачу.
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Обращаюсь к родителям! Иногда трудно отличить реакцию маленького ребенка на медицинские манипуляции и насилие,
– написал Николай Кулеба в фейсбуке.
Он заявил, что не только его, но и все общество, возмущают кадры, которые выложили в сеть. И отметил, что "насилию над ребенком нет оправдания".
Кулеба выразил надежду на объективное расследование дела правоохранительными органами.
Что произошло в стоматологии на Ровненщине
- 12 февраля жительница Ровно опубликовала фото своей дочери с гематомами на руках и шее. Автор фото отметила, что это – результат визита к стоматологу в одной из частных клиник города.
- В комментариях к сообщению выяснилось, что этот случай не единственный.
- Родители подали заявления в полицию, но это не касалось видео из соцсетей.
- По фактам ненадлежащего исполнения обязанностей стоматолога из Ровно в полиции начали досудебное расследование.
- В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются.
- В полиции прогнозируют, что в этом деле могут быть обнаружены новые факты.
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