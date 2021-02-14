В Ровно разгорается скандал с врачом-стоматологом, которая била детей во время приема. На ситуацию отреагировал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Детский омбудсмен попросил родителей находиться вместе с ребенком во время визитов к врачу.

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Обращаюсь к родителям! Иногда трудно отличить реакцию маленького ребенка на медицинские манипуляции и насилие,

– написал Николай Кулеба в фейсбуке.

Он заявил, что не только его, но и все общество, возмущают кадры, которые выложили в сеть. И отметил, что "насилию над ребенком нет оправдания".

Кулеба выразил надежду на объективное расследование дела правоохранительными органами.

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