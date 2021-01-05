Чрезвычайное происшествие случилось вечером 4 января на территории Николаевского речного порта. 44-летняя женщина получила смертельные травмы во время загрузки удобрений.

Руководил погрузчиком JCB 535 23-летний сотрудник порта. Об этом сообщили в полиции Украины.

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Следователи выясняют, кто именно виновен в смертельной аварии.

Что известно о гибели работницы Николаевского речного порта

По данным правоохранителей, женщина контролировала ход работ. При этом она находилась на месте без каски и светоотражающей жилетки, которые являются обязательными для использования.

Когда работница порта попала под колеса погрузчика, спецсредство ехало задним ходом.

Медики, работавшие на месте инцидента, ничем пострадавшей помочь не могли.

Полицейские квалифицировали дело как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Если правоохранители, а затем и судьи признают 23-летнего мужчину виновным в гибели женщины, ему грозит до 8 лет лишения свободы.