В Николаевском порту погрузчик насмерть задавил сотрудницу
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 4 января на территории Николаевского речного порта. 44-летняя женщина получила смертельные травмы во время загрузки удобрений.
Руководил погрузчиком JCB 535 23-летний сотрудник порта. Об этом сообщили в полиции Украины.
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Следователи выясняют, кто именно виновен в смертельной аварии.
Что известно о гибели работницы Николаевского речного порта
По данным правоохранителей, женщина контролировала ход работ. При этом она находилась на месте без каски и светоотражающей жилетки, которые являются обязательными для использования.
- Когда работница порта попала под колеса погрузчика, спецсредство ехало задним ходом.
- Медики, работавшие на месте инцидента, ничем пострадавшей помочь не могли.
- Полицейские квалифицировали дело как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.
Если правоохранители, а затем и судьи признают 23-летнего мужчину виновным в гибели женщины, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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