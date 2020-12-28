Правоохранители 28 декабря провели обыски в Николаевском городском совете. Проверка состоялась в рабочих кабинетах должностных лиц и на территории подрядной горсовету организации. Все из-за подозрений в присвоении денег из местного бюджета.

Деньги выделяли на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

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Детали обысков

По данным следствия, в октябре 2019 года подрядная организация и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключили соглашение. Оно касалось капитального ремонта сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева.

В ходе расследования установлено, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 тысяч гривен,

– заявили в полиции.

В ходе обысков правоохранители изъяли служебную документацию, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства.



В Николаевском горсовете прошли обыски

Кому сообщили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства. В случае доказательства его вины, должностному лицу грозит:

штраф;

заключение на срок до 3 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

Сейчас продолжается расследование уголовного производства по статьям о служебной халатности и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Смотрите видео обысков в городском совете Николаева:

Обратите внимание! 28 декабря также прошли обыски в Харьковском городском совете. Проверку осуществляли сотрудники СБУ. Причиной их визита стала проверка хранения документов, содержащих информацию с ограниченным доступом.