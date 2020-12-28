В Николаевском горсовете прошли обыски: кому сообщили подозрение в халатности – видео
Правоохранители 28 декабря провели обыски в Николаевском городском совете. Проверка состоялась в рабочих кабинетах должностных лиц и на территории подрядной горсовету организации. Все из-за подозрений в присвоении денег из местного бюджета.
Деньги выделяли на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
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Детали обысков
По данным следствия, в октябре 2019 года подрядная организация и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключили соглашение. Оно касалось капитального ремонта сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева.
В ходе расследования установлено, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 тысяч гривен,
– заявили в полиции.
В ходе обысков правоохранители изъяли служебную документацию, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства.
В Николаевском горсовете прошли обыски
Кому сообщили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства. В случае доказательства его вины, должностному лицу грозит:
- штраф;
- заключение на срок до 3 лет;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
Сейчас продолжается расследование уголовного производства по статьям о служебной халатности и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.
Смотрите видео обысков в городском совете Николаева:
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