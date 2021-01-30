В Николаевской области после обеда 30 января таки удалось возобновили движение на автодорогах государственного значения. В частности, для всех видов транспорта открыли трассу М-13 Кропивницкий – Платоново.

Источник: Укравтодор

Участок именно этой трассы была заблокирован из-за снегопада дольше всего.

К теме Из-за непогоды в Одесской области не успели спасти новорожденную девочку

Трассу расчищали больше суток

В "Укравтодоре" говорят, что трассу больше суток от снега расчищала тяжелая техника. 22 машины, среди которых – тракторы, грейдеры, погрузчики и путепроводчики.

Несмотря на успешные результаты, водителей все же предупреждают – посыпочные и работы по расчистке в области еще продолжаются.

В Одесской области работы еще продолжаются

В Одесской области, которая, как и Николаевщина, больше всего пострадала от снегопадов, до сих пор продолжаются работы на таких трассах:

М-05 Киев – Одесса,

М-15 Одесса – Рени,

М-16 Одесса – Кучурганы.

Смотрите видео, как снегоочистительная техника расчищает дороги:

Важно! В ГСЧС предупредили, что непогода из Украины пока что не отступит. С 1 февраля придет снежный циклон, который больше всего заденет северные, центральные и южные области Украины. На дорогах водителей ожидает гололед и налипание снега.