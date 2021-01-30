В Николаевской области на всех дорогах государственного значения возобновили движение: детали
В Николаевской области после обеда 30 января таки удалось возобновили движение на автодорогах государственного значения. В частности, для всех видов транспорта открыли трассу М-13 Кропивницкий – Платоново.
Источник: Укравтодор
Участок именно этой трассы была заблокирован из-за снегопада дольше всего.
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Трассу расчищали больше суток
В "Укравтодоре" говорят, что трассу больше суток от снега расчищала тяжелая техника. 22 машины, среди которых – тракторы, грейдеры, погрузчики и путепроводчики.
Несмотря на успешные результаты, водителей все же предупреждают – посыпочные и работы по расчистке в области еще продолжаются.
В Одесской области работы еще продолжаются
В Одесской области, которая, как и Николаевщина, больше всего пострадала от снегопадов, до сих пор продолжаются работы на таких трассах:
- М-05 Киев – Одесса,
- М-15 Одесса – Рени,
- М-16 Одесса – Кучурганы.
Смотрите видео, как снегоочистительная техника расчищает дороги:
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