На Николаевщине мужчина отрезал отцу нос, порезал половые органы, и стрелял в копов
Настоящий экшн произошел 21 января, когда полицейские прибыли собирать доказательства вероятной причастности злоумышленника к травмированию отца. Началась эта история за день до этого, когда 55-летний пенсионер поссорился с сыном.
По данным следствия, 36-летний мужчина схватился за нож и начал резать отца. С отрезанным носом, разорванной губой и порезами половых органов пострадавший сумел добежать до дома сестры, которая вызвала скорую. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Смотрите также Под Кропивницким возле собственного дома подорвался на растяжке руководитель гранитного карьера
Мужчину госпитализировали в больницу, а уже на следующий день на место преступления прибыли правоохранители.
Начал бой с полицейскими
- Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента, он сразу открыл по ним огонь на поражение.
- Нескольких из полицейских злоумышленник ранил.
- Обезвреживать его приехали бойцы "КОРД", которые взяли дом штурмом.
- Злоумышленника разоружили и задержали.
По факту стрельбы по полицейским следователи открыли уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Или даже пожизненное заключение.
Поделиться новостью