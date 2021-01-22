Настоящий экшн произошел 21 января, когда полицейские прибыли собирать доказательства вероятной причастности злоумышленника к травмированию отца. Началась эта история за день до этого, когда 55-летний пенсионер поссорился с сыном.

По данным следствия, 36-летний мужчина схватился за нож и начал резать отца. С отрезанным носом, разорванной губой и порезами половых органов пострадавший сумел добежать до дома сестры, которая вызвала скорую. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Мужчину госпитализировали в больницу, а уже на следующий день на место преступления прибыли правоохранители.

Начал бой с полицейскими

Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента, он сразу открыл по ним огонь на поражение.

Нескольких из полицейских злоумышленник ранил.

Обезвреживать его приехали бойцы "КОРД", которые взяли дом штурмом.

Злоумышленника разоружили и задержали.

По факту стрельбы по полицейским следователи открыли уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Или даже пожизненное заключение.