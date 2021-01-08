В Николаевской области горела нефтебаза: жуткие фото
Территорию нефтебазы на Николаевщине охватило пламя. Пожар, площадь которого достигала около 500 квадратов, произошел вблизи станции Гороховка Витовского района.
8 января в 13:08 там загорелась вместимость с битумом, объемом 50 кубических метров. Пожар тушили с помощью пенных стволов, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Пламя удалось локализовать менее чем за час – до 13:50. А уже в 14:45 возгорание полностью ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал.
К тушению привлекли 60 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают.
На нефтебазе в Николаевской области вспыхнул пожар / Фото ГСЧС
Пожар удалось потушить / Фото ГСЧС
Ликвидация пожара на нефтебазе Николаевщины / Фото ГСЧС
Масштабные пожары в январе
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