Территорию нефтебазы на Николаевщине охватило пламя. Пожар, площадь которого достигала около 500 квадратов, произошел вблизи станции Гороховка Витовского района.

8 января в 13:08 там загорелась вместимость с битумом, объемом 50 кубических метров. Пожар тушили с помощью пенных стволов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пламя удалось локализовать менее чем за час – до 13:50. А уже в 14:45 возгорание полностью ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

К тушению привлекли 60 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают.



На нефтебазе в Николаевской области вспыхнул пожар / Фото ГСЧС



Пожар удалось потушить / Фото ГСЧС

Ликвидация пожара на нефтебазе Николаевщины / Фото ГСЧС

Масштабные пожары в январе