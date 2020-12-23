На Николаевщине "ВАЗ" залетел под фуру: водитель погиб, пассажиры травмировались – фото
Довольно жесткая авария произошла утром 23 декабря на трассе Днепр – Николаев возле села Зеленый Яр на Николаевщине. Легковушка "ВАЗ" на немалой скорости въехала в полуприцеп Volvo.
В результате аварии водитель легковушки погиб, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области. 3 пассажира "ВАЗа" получили травмы.
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Их госпитализировали медики скорой.
Что известно о смертельной аварии с участием фуры
Инцидент произошел около 6:40. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в фуру, которая стояла у правого края дороги. 37-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
"ВАЗ" влетел в грузовик Volvo / Фото полиции Николаевщины
Еще трое пассажиров легковушки также получили повреждения. Но их жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает.
Удар был достаточно мощным / Фото полиции Николаевщины
На месте происшествия работают следователи. По факту ДТП с погибшим открыли уголовное дело. Квалифицировали ее как нарушение правил безопасности дорожного движения.
Виновнику аварии, если им не признают водителя легковушки, светит до 8 лет лишения свободы.
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