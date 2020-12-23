Довольно жесткая авария произошла утром 23 декабря на трассе Днепр – Николаев возле села Зеленый Яр на Николаевщине. Легковушка "ВАЗ" на немалой скорости въехала в полуприцеп Volvo.

В результате аварии водитель легковушки погиб, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области. 3 пассажира "ВАЗа" получили травмы.

Смотрите также На Киевщине внедорожник насмерть сбил двух пешеходов: видео

Их госпитализировали медики скорой.

Что известно о смертельной аварии с участием фуры

Инцидент произошел около 6:40. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в фуру, которая стояла у правого края дороги. 37-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.



"ВАЗ" влетел в грузовик Volvo / Фото полиции Николаевщины

Еще трое пассажиров легковушки также получили повреждения. Но их жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает.



Удар был достаточно мощным / Фото полиции Николаевщины

На месте происшествия работают следователи. По факту ДТП с погибшим открыли уголовное дело. Квалифицировали ее как нарушение правил безопасности дорожного движения.

Виновнику аварии, если им не признают водителя легковушки, светит до 8 лет лишения свободы.