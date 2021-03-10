На Николаевщине таки снесли последний памятник Ленину
В Николаевской области в селе Костоватое снесли памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Это была последняя скульптура в неоккупированной части Украины.
Источник:ТСН
Активисты добивались этого целых 6 лет.
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Почему памятник так долго простоял
В течении 3 лет местная власть не могла выяснить, в чьей собственности находится памятник. Потом еще 2 года искала технику, чтобы его снести.
Однако когда подняли резонанс в прессе, все нашли и снесли постамент за 1 день.
Что говорит власть
Староста села Костоватое Александр Бондаренко заверил, что возле памятника никогда не проводили митингов. Также к нему не клали цветы.
По словам Бондаренко, сейчас памятник никуда не дели, а просто "спрятали от глаз".
"Ленинопад" в Украине: что нужно знать
- Первый памятник Ленину в Украине свалили 8 декабря 2013 года. Это произошло на Бессарабской площади в Киеве во время Майдана.
- После этого "ленинопад" начался по всей Украине.
- За 7 лет в населенных пунктах повалили и демонтировали более 1 300 памятников Ленину.
- Кстати, самый большой памятник в неоккупированной части Украины демонтировали в Запорожье в феврале 2016 года. Его высота достигала 19,8 метра.
- Правда, самая высокая скульптура Ленина еще стоит в оккупированном Севастополе. Высота – 20,7 метра.
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