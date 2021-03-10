В Николаевской области в селе Костоватое снесли памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Это была последняя скульптура в неоккупированной части Украины.

Активисты добивались этого целых 6 лет.

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Почему памятник так долго простоял

В течении 3 лет местная власть не могла выяснить, в чьей собственности находится памятник. Потом еще 2 года искала технику, чтобы его снести.

Однако когда подняли резонанс в прессе, все нашли и снесли постамент за 1 день.

Что говорит власть

Староста села Костоватое Александр Бондаренко заверил, что возле памятника никогда не проводили митингов. Также к нему не клали цветы.

По словам Бондаренко, сейчас памятник никуда не дели, а просто "спрятали от глаз".

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