На Николаевщине столкнулись грузовик и легковушка: 3 человека погибли на месте
В Николаевской области в Вознесенском районе 27 марта произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения водитель такси и 2 его пассажира погибли на месте.
Источник:Нацполиция
Авария произошла примерно в 11:30 на 140 километре автодороги Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг.
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Детали аварии на Николаевщине
- Там столкнулись грузовик Renault Magnum и легковой автомобиль Opel Vectra.
- В результате аварии 36-летний водитель такси и 2 его пассажира погибли на месте происшествия. В то же время 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.
- Событие квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель нескольких человек.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи, медики и спасатели, которые деблокируют тела погибших.
На Николаевщине в ДТП погибли 3 человека / Фото Нацполиции
Авария произошла в Вознесенском районе: смотрите карту
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