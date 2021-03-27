В Николаевской области в Вознесенском районе 27 марта произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения водитель такси и 2 его пассажира погибли на месте.

Авария произошла примерно в 11:30 на 140 километре автодороги Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг. Читайте также Под Киевом девушка на Daewoo влетела в микроавтобус: пострадали дети – фото Детали аварии на Николаевщине Там столкнулись грузовик Renault Magnum и легковой автомобиль Opel Vectra.

В результате аварии 36-летний водитель такси и 2 его пассажира погибли на месте происшествия . В то же время 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.

. В то же время 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал. Событие квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель нескольких человек.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, медики и спасатели, которые деблокируют тела погибших. Обратите внимание! Недавно в Хмельницкой области не разминулись грузовик и легковушка. После столкновения КамАЗ и Audi 100 вспыхнул пожар. В результате аварии погибли 2 человека.

На Николаевщине в ДТП погибли 3 человека / Фото Нацполиции Авария произошла в Вознесенском районе: смотрите карту