В селе Прибужское Витовского района Николаевской области 30 декабря произошло ЧП. Местные жители, которые пришли на кладбище, увидели десятки оскверненных могил.

Правоохранители о преступлении узнали от старосты села, после чего следователи поехали на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевщины.

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Сейчас копы еще не установили личности вандалов.

Что известно о надругательстве над могилами в Николаевской области

Следователи выяснили, что злоумышленники разрушили почти 100 могил на сельском кладбище. Они повалили кресты и памятники, разбили лампадки и разбросали венки.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное дело касательно надругательства над могилой. Санкция статьи предусматривает до 3 400 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы. Также служители Фемиды могут осудить злоумышленников на 3 года заключения.

Но сначала полицейские должны установить личности преступников и поймать их.

Смотрите видео с места надругательства на сельском кладбище на Николаевщине: