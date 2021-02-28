Минометные мины в огороде: мужчина откопал опасную находку на Николаевщине
Житель Николаевской области в своем огороде нашел 2 минометные мины. Работники Службы спасения во время обследования отыскали еще несколько боеприпасов времен Второй Мировой войны.
Источник:ГСЧС Украины в Николаевской области
Мужчина из города Вознесенска обнаружил мины, когда перекапывал огород. Он выкопал две мины калибром 81 мм.
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Пиротехники нашли еще 7 боеприпасов на территории огорода.
Найденные боеприпасы времен Второй мировой войны / фото ГСЧС в Николаевской области
Все минометные мины уничтожены группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Спасатели обезвредили 9 взрывоопасных предметов.
Что делать, если вы нашли взрывоопасный устройство
- надо немедленно уведомить Службу спасения;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- отойдите на безопасное расстояние;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами, потому что они могут спровоцировать взрыв;
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
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