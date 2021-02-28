Житель Николаевской области в своем огороде нашел 2 минометные мины. Работники Службы спасения во время обследования отыскали еще несколько боеприпасов времен Второй Мировой войны.

Мужчина из города Вознесенска обнаружил мины, когда перекапывал огород. Он выкопал две мины калибром 81 мм. К теме Во дворе многоэтажки: на Борщаговке в Киеве неизвестные заминировали машину Пиротехники нашли еще 7 боеприпасов на территории огорода.

Найденные боеприпасы времен Второй мировой войны / фото ГСЧС в Николаевской области Все минометные мины уничтожены группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Спасатели обезвредили 9 взрывоопасных предметов. Что делать, если вы нашли взрывоопасный устройство надо немедленно уведомить Службу спасения;

не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

отойдите на безопасное расстояние;

не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами, потому что они могут спровоцировать взрыв;

дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения. Важно! Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, имеющие разрешения на эти виды работ!